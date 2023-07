Jey Mammón rompió el silencio tras los Martín Fierro: "Hubo muchas personas con las que..."

Este domingo, el evento de los Martín Fierro, lo más importante de la televisión argentina, dejó mucha tela por cortar. La presencia de Jey Mammón fue una de las más esperadas de la noche, ya que muchos de sus compañeros de "La Peña de Morfi" ya habían anunciado que no estaban de acuerdo con compartir una mesa con el ex conductor del programa.

"A mí me invitó Telefé", había declarado Jey días atrás. Pero en las últimas horas, sus declaraciones fueron post ceremonia, en un mano a mano con Florencia de la V en Intrusos, donde allí rompió el silencio.

En el comienzo de la entrevista, le aclaró a la conductora: “Estoy muy bien. Muchas veces se dice: ´Gracias por elegirme´, y sí, soy yo el que te eligió, el que quiso charlar con vos al aire. La última vez que pisé un estudio de televisión fue cuando hice el primer programa de `La Peña de Morfi´ del año".

Cuando le consultaron sobre qué sentía él en el momento de quedar solo en la mesa (sus compañeros ya no estaban una vez que pasó la terna), el artista trató de esquivar específicamente la pregunta y habló en general: “Hubo muchas personas con las que me saludé, porque me saludé con mucha gente, es la realidad”.

A su vez, la periodista Paula Varela, también quiso consultarle a Mammón sobre el tema, cuando le preguntó si sus compañeros le habían avisado que se iban a ir. “Yo quiero el oro, me quedo hasta el final porque el oro lo puede ganar cualquiera”.