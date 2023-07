Carlos Alcaraz: el niño prodigio que aprende aceleradamente

Carlos Alcaraz llegó por primera vez a Wimbledon en 2019, para disputar el torneo de juveniles, y después de una charla entre Juan Carlos Ferrero y Roger Federer, el suizo decidió pelotear con el adolescente español.

Esa foto que salió de aquel calentamiento está enmarcada en la casa de Alcaraz, que cuatro años después pasó de ser el compañero de Federer en la cancha a su sucesor en el muro de los campeones del torneo.

“Mi sueño es ganar Wimbledon”, aseguró en un torneo a los pies de la Torre Eiffel y con doce años un chico de El Palmar, al que desde muy joven su papá, Carlos, había puesto una raqueta en la mano del pequeño.

Carlos padre, profesor en una academia de Murcia, tenía el sueño de que uno de sus hijos acabara jugando a nivel regional o profesional. Se contentaba con poder ir a los diferentes clubes y disfrutar del deporte que amaba, pero pocas veces se permitiría soñar con que uno de sus cuatro hijos abrazaría un día la copa dorada de Wimbledon.

El sueño se cumplió el domingo 16 de julio de 2023, con el reloj de partido marcando las 4 horas y 43 minutos. Se paró el tiempo para los Alcaraz, cuando un revés de Novak Djokovic se fue a la red.

Los tres hermanos (Álvaro, Carlos, Sergio y Jaime), su padre (Carlos Alcaraz González) y su madre (Verónica Garfia), su abuelo (también Carlos) y el equipo del tenista, encabezado por Juan Carlos Ferrero (apodado como el “Mosquito) se echaban las manos a la cabeza y se abrazaban después el logro de Carlitos (20 años), el tercer español en la rama masculina campeón en el All England Club.

Junto a Manolo Santana y Rafael Nadal, Alcaraz se une al club de los miembros de Wimbledon y podrá visitar el club siempre que quiera y siempre que no se le olvide el carnet de miembro, como le ocurrió a Roger Federer el verano pasado, cuando le denegaron la entrada al complejo.

Lo espectacular del viaje de Alcaraz radica en su vertiginosidad y en su precocidad. Wimbledon era apenas su cuarto torneo en la superficie y hasta hace un mes nunca había alcanzado unos cuartos de final en césped.

En Wimbledon 2021, cuando era solo una promesa, lo frenaron en segunda ronda. Al año siguiente, Alcaraz cayó en octavos de final y superado en la cancha central y por un ”compañero” de generación como lo es el italiano Jannik Sinner.

¿Podría dominar la superficie más dificultosa para el tenista español? ¿Sería capaz de hacerlo en récord de tiempo? Tanto Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic necesitaron años y años para ganar un primer título en césped, pero Alcaraz solamente necesitó dos. Triunfó en Queen’s, sorprendiendo a todos, y se avivó la pregunta: “¿Qué ocurrirá en Wimbledon?”.

“Quiero jugar la final y la quiero jugar contra Djokovic”, aseveró el murciano en su primera rueda de prensa ya instalado en Wimbledon. Podía sonar arrogante, pero Alcaraz es de esos que no da por malo un reto, que no prefiere jugar contra el 150 del mundo y que es consciente del peso de la historia en este deporte. Pedía al mejor y tras seis partidos se encontró con el serbio, que buscaba igualar el récord del suizo Roger Federer con ocho título en el All England Club.

Con todo el mundo preguntándole por los nervios y la presión que lo mató en las semifinales de Roland Garros, casualmente frente a Djokovic, el miedo le duró a Alcaraz un set, lo que tardó en darse cuenta que puede competir contra cualquiera.

En casi cinco horas, rozando la final más larga de la historia de Wimbledon, Alcaraz devoró a Djokovic y bordó su propia historia con un marcador de 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4. Pasó de ser el chico que sueña al chico que se consagra y viajó desde un club de tenis de Murcia a la Catedral de este deporte.