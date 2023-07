Otro escándalo sacude a Chaco. En este caso un dirigente social vinculado al gobernador Jorge Capitanich, y candidato a legislador del oficialismo, tuvo que bajarse de la pelea de las elecciones 2023 por una grave denuncia.

Se trata de Osmar Quintín Gómez, a quien acusan por supuesto abuso sexual. Si bien se encontraba prófugo de la Justicia, se entregó en la fiscalía que investiga el caso.

Este caso le puso más controversia a una provincia que sigue revolucionada por la desaparición hace 45 días de Cecilia Strzyzowski, un episodio que derivó en la detención del dirigente Emerenciano Sena y su familia, también cercanos al mandatario local.

La grave denuncia contra Quintín Gómez en Chaco

En el caso de Quintín Gómez, se presentó en la justicia provincial en las últimas horas una mujer que se desempeñaba en una escuela de "gestión social", que era manejada por el dirigente piquetero, quien iba número once en la lista de diputados del Frente Chaqueño de Capitanich. La denunciante sostiene que fue violada en junio pasado, cuando se desempeñaba como preceptora auxiliar de ese establecimiento financiado por el Ministerio de Educación provincial, y que dirigía el acusado.

La presentación fue realizada ante la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco y trascendió que la agresión se habría producido en una casa de Colonia Benítez, propiedad de Gómez.

La mujer, de quien se preserva la identidad, relató: "Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar". También contó que el ahora ex candidato la llevó al cuarto y allí la sometió sexualmente.