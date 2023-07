Guillermo Francella reveló cómo fue el diálogo con Érica Rivas: "Ella me pidió..."

Guillermo Francella reveló cómo fue la charla con Érica Rivas que desató el escándalo en Casados con Hijos, la exitosa sitecom de Telefe. Sin dudas, el programa continuó con su éxito rotundo a través de los años. Así, encabezada por Guillermo Francella, quien hace el personaje de Pepe Argento, y Florencia Peña, en la piel de Moni Argento, movió la pantalla desde su estreno en la tele y así rompió la barrera del tiempo, hasta llegar a las tablas.

Ahora Francella confesó la charla intima que tuvo con Érica Rivas para explicarle que sus ideales no podían adaptarse a la obra: “Ella me preguntó: ‘¿De qué nos vamos a reír?’. Y le dije: ‘Del programa que está hace 18 años en el aire’. Pero no, ella me pidió que haya otro Casados con hijos, con autoras mujeres para describir el universo que estamos viviendo. Pero eso no es lo que Telefe, Viacom, Gustavo Yankelevich, Dario Lopilato, De Bellis, Florencia, ni el Gran Rex quieren. La gente quiere ver Casados con hijos, no podemos darle otra cosa”, completó Francella.

Por otra parte, también explicó la lógica que se sostiene en estos casos: “Si eras feminista en 2005, ahora vas a serlo aún más, como así también si yo era machista, voy a serlo también. Ese es el objetivo, que choquen. Lo hablaron todos y le aclaré que no me haga comer un pan amargo ni a mí ni a los chicos. Estaba demasiado tomada con este tema”.

Vale destacar que, por último, y a pesar de no llegar a un acuerdo, Jorgelina Aruzzi ocupó su lugar y se convirtió en la pareja de Dardo (Marcelo De Bellis), otro de los personajes emblemáticos. Tras llenar las funciones en Buenos Aires, Casados con hijos se encuentra en la última semana de funciones en Córdoba.