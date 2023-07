El Inter Miami presentó a Facundo Farías, el ex Colón que será compañero de Lionel Messi

El Inter Miami, equipo donde actualmente juega el capitán argentino Lionel Messi, hizo oficial la llegada de Facundo Farías, el ex jugador de Colón de Santa Fe, que integrará el plantel dirigido por Gerardo "Tata" Martino.

"Firmamos al mediocampista internacional argentino Facundo Farías con un contrato hasta la temporada 2026 de la MLS", comienza el comunicado en redes sociales.

A su vez anuncian que "el mediocampista ofensivo se une al Club como parte de la iniciativa Sub-22 de la MLS".

Oficial ✍️🇦🇷 Bienvenido, Facundo



We have signed Argentinian international midfielder Facundo Farías to a contract through the 2026 MLS season. The attacking midfielder joins the Club as part of MLS’ U-22 initiative.



Find out all the details:https://t.co/DaLIu8elN0… pic.twitter.com/TYwupnMfQY