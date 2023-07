La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado continúa la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que ya lo tiene a River Plate como campeón. En un duelo clave, Independiente recibe a Boca y Tigre hará lo propio ante San Lorenzo en Victoria. A su vez, Barcelona enfrentará al Real Madrid por la Champions Tour.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:30 Central Cba (SdE) vs Atl Tucuman TNT SPORTS

15:00 Sarmiento (J) vs Banfield ESPN Premium

17:00 Independiente vs Boca Juniors TNT SPORTS

20:00 Tigre vs San Lorenzo ESPN Premium

AMISTOSO

09:50 Ajax vs. Augsburg STAR +

PRIMERA NACIONAL

12:10 Riestra vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

13:30 Estudiantes (RC) vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

14:10 Nueva Chicago vs Brown (PM) TYC SPORTS

15:30 Temperley vs Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Moron vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

19:05 Quilmes vs Atl Rafaela DSports / DGO

20:30 Alte Brown vs Alvarado TYC SPORTS

RUGBY CHAMPIONSHIP

11:30 Sudáfrica vs. Los Pumas STAR + / ESPN

PRIMERA "B"

14:05 Dep. Armenio vs Los Andes DSports / DGO

15:30 UAI Urquiza vs Sacachispas TYC SPORTS PLAY

15:30 Cañuelas vs San Miguel TYC SPORTS PLAY

15:30 Comunicaciones vs Villa San Carlos TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

16:00 Paranaense vs Cruzeiro STAR +

16:00 Fluminense vs Santos STAR +

16:00 Internacional vs Cuiabá STAR +

18:30 Corinthians vs Vasco da Gama STAR +

18:30 Fortaleza vs Bragantino STAR +

21:00 Atl. Mineiro vs Flamengo STAR +

MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

09:30 Panamá vs Jamaica DSports / DGO

F1 - GP DE BÉLGICA

11:30 Sprint Race STAR +

FÓRMULA E

08:30 ePrix de Londres - Clasificación DSPORTS MOTOR / 1614

12:30 ePrix de Londres - Carrera DSPORTS MOTOR / 1614

TEST MATCH

14:00 Namibia vs. Argentina XV STAR +

PRIMERA C

15:30 Claypole vs JJ Urquiza

15:30 Puerto Nuevo vs San Martin (B)

15:30 Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas

PRIMERA D

15:30 Cambaceres vs Sp. Barracas

CHAMPIONS TOUR

18:00 Barcelona vs Real Madrid STAR + / ESPN