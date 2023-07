Orrego: “Se cansaron de 20 años de kirchnerismo”

El día después de su triunfo electoral, el gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que los ciudadanos de su provincia “se cansaron de 20 años de kirchnerismo” y que “la gente quiere un cambio, pero un cambio con certezas”.

En una conferencia de prensa conmedios locales y nacionales, el actual diputado nacional, sobre la interna en Juntos por el Cambio, elogió a Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que sus candidatos para las PASO del 13 de agosto estarán en la lista que encabezará el jefe de gobierno porteño, pero también reconoció a Patricia Bullrich por su respaldo durante la campaña provincial.

“En principio, la primera reflexión es que la gente quiere cambios y esos cambios tienen que ser cambios con certeza, no son saltos al vacío. Ya han entendido que desde Cambia San Juan proponíamos una oferta electoral que se basaba en eso, en decir que aquellas cosas que estaban bien las íbamos a mejorar, a abonar y las íbamos a ejecutar mejor. Pero hay muchas cosas, por supuesto, que hay que corregir. Creo que la gente entiende que no me va a temblar la mano para hacer las cosas que tengo que hacer”, afirmó el futuro gobernador. En ese sentido, dijo que dejará sin efecto la ley de Lemas, que rige en San Juan.

“Es en realidad la ´ley de trampa´, una ley mentirosa, que es retrógrada, antigua y que no tiene nada que ver con los intereses de los sanjuaninos.Al contrario, lastima a la democracia de manera sistemática. Pero en esta oportunidad la ley de lemas hizo que a la gente se le simplifique más votar ante un abanico de 10 boletas. Y la gente eligió”, opinó.

Cuando le preguntaron si diferencia al kirchnerismo del peronismo, contestó afirmativamente: “En el peronismo hay mucha gente destacada e inclusive dentro del espacio político al que pertenezco, que es una coalición, que somos Juntos por el Cambio, también hay peronistas republicanos y gente que pertenece a ese espacio. El kirchnerismo ya tiene otro sentido. Está claro que muchas veces esto sucede porque el kirchnerismo, de una u otra manera, tiene cooptado al peronismo, y lo venimos viendo a lo largo del tiempo en la provincia, y sobre todo en la Argentina”.

Y concluyó: “Me parece que se cansaron (los sanjuaninos) de este proceso de 20 años. Solamente dos personas gobernando, claramente la gente precisaba de un cambio. También estaba influido un poco a nivel nacional, este gobierno nacional que está totalmente desdibujado, no le encuentra el agujero al mate”.