Para Etcheverry, la actitud no se negocia: remontó un partidazo y va por más en Wimbledon

Para Tomás Etcheverry, el triunfo sobre el español Bernabé Zapata Miralles quedará para siempre en la historia de su carrera tenística. No solamente por el carácter de épico, ya que levantó un partido estando dos sets abajo, sino que significó la primera victoria del platense sobre césped y nada menos que en Wimbledon.

Este partido de Tomy estuvo cargado de vicisitudes. Arrancó el lunes, pero se suspendió por falta de luz natural con el marcador 2 a 1 en sets abajo para Etcheverry. En la jornada de ayer estaba programando para jugarse desde cerca de las 8:30 de la mañana de argentina, pero Londres amaneció con un día lluvioso.

En primer lugar se suspendieron los partidos de primera ronda programados para ayer, pero el cruce entre Etcheverry y Zapata Miralles quedaba en cartelera para anunciarse que se iba a jugar en la cancha 1 (cuenta con techo) del All England Club tras el partido que el británico Cameron Norrie venció al serbio Tomas Machac.

Cerca de las 4 de la tarde de nuestro país saltaron a la cancha Etcheverry y Zapata Miralles lo que conllevó un desgaste mental y en la preparación del partido como el hecho de la entrada en calor, cuándo comer y otras alternativas que en definitiva Tomy supo sacarlas adelante con su grupo de trabajo.

La tarea no fue fácil, porque Etcheverry (32) se encontró con un rival sumamente duro enfrente como Bernabé Zapata Miralles (53), que no brilla, pero es un jugador que no da ninguna bola por pérdida.

En definitiva, Tomy se sobrepuso a un partido mostrando una tremenda actitud, entrega y todo el amor propio que pone en una cancha de tenis. Y así después de cuatro horas y 37 minutos de juego se llevó una victoria con sabor a heroica al imponerse por 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5.

Como declararía Etcheverry, el cambio de escenario facilitó su juego, ya que de un lunes ventoso y una cancha del court 11 resbaladiza se encontró ayer con una pista cubierta y un césped más aplomado.

Por eso el festejo y el desahogo en el festejo final, ya que el platense se sacó una espina de encima, que era ganar el primer partido sobre esta superficie y remontando dos set abajo.

Claro que para Etcheverry la historia continúa, porque hoy se estará enfrentando al experimentado suizo Stan Wawrinka, que en la actualidad se encuentra 88 del mundo, pero que aún conserva su jerarquía pese a que se encuentra en su etapa final de su carrera.

Wawrinka, que supo ser número 3 del mundo en 2014, tiene en su haber tres Gran Slam (Australia Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016); mientras que en la primera ronda de este Wimbledon 2023 superó al finés Emil Ruusuvuori (47) por 7-5, 7-5 y 6-4.

El suizo, que sigue manteniendo el exquisito revés a una mano, llega con muchas más horas de descanso, ya que su encuentro por la ronda inicial se pudo concluir el mismo día lunes contra un Etcheverry que ayer terminó el match con Zapata Miralles pasada las 10 de noche de Londres.

El cruce entre Etcheverry y Wawrinka se estará jugando hoy, no antes de las 13 (hora de nuestro), siempre y cuando el clima lo disponga, ya que en pronóstico anuncia nuevamente lluvia sobre Londres.

El ganador del encuentro se estar midiendo en la siguiente rueda con el vencedor del choque que también disputarán en esta jornada el serbio Novak Djokovic (2) y el australiano Jordan Thompson (70).