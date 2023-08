El crimen de Morena en Lanús conmocionó la política y puso todo en duda

Todo el mundillo político se preguntaba ayer si el crimen de la pequeña Morena Domínguez está destinado a convertirse en uno de esos hitos revulsivos que pueden cambiar el curso de la historia o influir de un modo decisivo en ella. La atrocidad de lo ocurrido en Lanús se nacionalizó e indefectiblemente invadió la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas del domingo.

La mesura fue la reacción obligada de la política, bajando actos públicos previstos para ayer. En verdad, no había otra opción para los candidatos más que ese gesto de respeto. Salvo que prefirieran quedar en el centro de una oleada de descrédito. Más del que ya tienen. El crudo mensaje entre lágrimas de un compañerito de Morena, que se viralizó, actuó como síntesis del sentir general: sean o no postulantes, la gente ve a los políticos como parte del problema.

Hoy fue Morena, antes el colectivero Barrientos y antes de él una lista inmensa de víctimas de una inseguridad que evidencia hasta un cambio en la lógica del delito: años atrás era impensado que un delincuente adulto ataque hasta la muerte a una nena que va a la escuela para robarle. ¿Una mochila escolar como botín? Es la síntesis paradigmática de la mayor tragedia que vive, sobre todo, el Conurbano bonaerense, esa zona donde hay cada vez más pobres y menos esperanza: la vida ya no tiene ningún valor. Literalmente.

La droga dura, barata, hecha de desechos -ese factor regidor detrás de las manos que aprietan el gatillo, o que manejan las motitos robadas que se usan para delinquir o conducen ese auto que se utiliza para matar- potencia la ausencia de inhibidores en los delincuentes.

La jueza Julia Márquez, titular del juzgado de Ejecución Penal Nº1 del Departamento Judicial Quilmes, en diálogo con este cronista, explica desde su experiencia en la materia que “son conductas no pensadas, reacciones, gente que no anticipa las consecuencias de sus conductas, que no se ponen en el lugar del otro”. Es lo que pasó con Morena, fallecida por los golpes que recibió en su cuerpo de niña. Se recuerda: la jueza Márquez fue una de pocas voces de la Justicia que se manifestaron en contra de la liberación masiva de detenidos, algunos por delitos graves, durante la pandemia de Covid-19.

El crimen de morena: MUCHAS PREGUNTAS, POCAS CERTEZAS

¿Cómo repercutirá la muerte de Morena?¿Profundizará la apatía que se viene evidenciando en las elecciones provinciales previas con un alza del ausentismo el próximo domingo? ¿Exacerbará el enojo general con la economía y la inseguridad y eso se expresará en el voto?

Estas preguntas se hacían ayer en los búnker de campaña.

En el oficialismo el crimen fue una piña. El gobernador Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni ya venían cuestionados por el tema inseguridad, un insumo de campaña de la oposición. Mil preguntas interpelan al gobierno bonaerense. Por ejemplo: los asesinos tenían pedido de captura pero estaban sueltos; mataron a Morena e inmediatamente los atraparon. ¿Y antes? ¿Qué falló para no encontrarlos antes y acaso evitar el crimen? Así, una gran lupa crítica se posa sobre Buenos Aires, la provincia más importante para el kirchnerismo, la que determinará el destino de la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En Juntos por el Cambio el golpe llegó porque el distrito del asesinato es Lanús, donde gobierna Néstor Grindetti. Es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, quien basó gran parte de su campaña presidencial de las Primarias en la fama de dura que supo crearse durante su paso por el ministerio de Seguridad de la Nación.

Expertos en opinión pública aseguran que la conmoción por el crimen de la nena puede llegar a incidir en la voluntad de los indecisos que, a días del comicio y según reflejan las encuestas, son una gran masa de votantes. La muerte como hecho disruptivo, impactante, que provoca ese “click” que faltaba para tomar la decisión. En este esquema saldría perdiendo Unión por la Patria, estiman esos análisis.

En el propio oficialismo coinciden con lecturas que se hacen desde la academia de las ciencias políticas: la visceralidad que provoca el caso podría generar un cierto “linkeo” con aquellos espacios que más trabajaron la veta de la dureza como valor conceptual e hicieron más hincapié en la cuestión de la inseguridad. Como Bullrich (más allá de la paradoja antes mencionada de la territorialidad incómoda que supone Lanús) o Javier Milei, que hasta llegó a proponer la libre portación de armas.

El politólogo Lucas Romero, de la consultora Synopsis, asegura que “la inseguridad, a nivel nacional, corre por detrás de otras preocupaciones como la inflación o la corrupción; pero cuando esa problemática se analiza en el plano subnacional aparece con fuerza en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Conurbano, donde es un fenómeno persistente y casi dominante”.

Tal vez el votante espera que, aunque sea por una vez, alguien se haga responsable

Y, más allá de que coincide en que el crimen pone en valor a los que se presentan como partidarios de la mano dura, le agrega una vuelta de tuerca al análisis: “Podría ser una oportunidad para Horacio Rodríguez Larreta. Si con esto el oficialismo expulsa votantes podría haber una posibilidad de parte de la oferta mas moderada de Juntos por el Cambio de seducir a ese votante que a lo mejor no se correría tanto hacia los extremos totalmente opuestos”. De fondo, y a favor del alcalde, existiría una percepción en el Gran Buenos Aires de que la CABA es mucho más segura.

La muerte de Morena, en todo caso, no debería ser un llamador de tentaciones para la política. Porque ninguna muerte debe usarse para buscar un voto. Tampoco la del manifestante infartado ayer durante los incidentes en la avenida 9 de Julio, que rápidamente fue enarbolada para lanzar acusaciones. Tal vez el votante espera que, aunque sea por una vez, alguien se haga responsable de lo que pasó. Hasta anoche eso no había sucedido. El próximo domingo electoral puede actuar como un señalador en ese sentido.