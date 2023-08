PASO 2023.- El batacazo de Javier Milei: una reconfiguración política del país con la sorpresiva irrupción del libertario

La Argentina acaso haya empezado ayer a reconfigurarse. La irrupción del libertario Javier Milei como el candidato más votado en las Primarias Abiertas (PASO 2023), algo que muy pocos vieron venir, habla de un giro del electorado hacia una derecha con rasgos populistas como una forma de protesta contra el sistema político tradicional.

Puede ser el inicio de una suerte de ola que ya se evidenció en otros países. En este sentido, se verá cómo queda finalmente dibujado el mapa electoral definitivo en el test de octubre próximo, ya con menos actores en escena por el filtro que suponen las Primarias.

Lo de Milei fue una verdadera bomba en todo el país. Lo que el periodismo suele definir como un batacazo. Se impuso en unos 16 distritos, en algunos con porcentajes realmente altos. Como en Mendoza, con el 44,22%. De allí es Luis Petri, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich y el epicentro de la influencia territorial del sector del radicalismo que la respaldó. En Jujuy, donde gobierna aún Gerardo Morales, el vice de Horacio Rodríguez Larreta y titular de la UCR nacional, obtuvo un 40% de los votos.

Otros distritos donde los libertarios cantaron victoria fueron Córdoba, tierra que suele respaldar a Juntos en los cargos nacionales; Santa Fe, donde hace semanas el larretismo había festejado en las Primarias provinciales; Tucumán; Neuquén; Río Negro; Chubut; Santa Cruz; Misiones; Salta; La Rioja; San Luis; La Pampa San Juan y Tierra del Fuego. Dato: en otras de tradición histórica peronista, como Catamarca, Santiago del Estero, Formosa o Chaco, se ubicó segundo, por arriba de JxC.

Con esta actuación, Milei confirma la condición personalísima de su espacio. Básicamente, La Libertad Avanza es Milei. Lo que había empezado a quedar ratificado antes, en la saga de elecciones provinciales que se realizaron a lo largo del país -unas 18- y en las que los candidatos que se identificaron con los colores libertarios hicieron papeles casi testimoniales. Eso fue porque Milei no estaba en la boleta, como sí sucedió ayer en todas las provincias.

Con tremenda cara de felicidad, el hombre del peinado raro salió a adjudicarse el primer lugar en las PASO veinte minutos antes de la medianoche. “Viva la libertad carajo”, exclamó. Es su grito de guerra, algo hueco pero a esta altura una marca registrada.

Mal pronóstico

El resultado de ayer supone un baldazo de agua fría para Juntos por el Cambio porque el espacio se asumía como el más votado antes de las Primarias. Y actuaba en consecuencia, más enfocado en aumentar la diferencia con Unión por la Patria que prevenir una amenaza real de Libertad Avanza, que Milei iba a pescar en su misma pecera.

Porque si el libertario superó el 30 % de los votos nacionales se debe a que logró seducir sobre todo a ex votantes de Juntos pero también del peronismo, mostrando capacidad para llegar a sectores humildes de los conurbanos de las grandes ciudades.

La pelea en Juntos por el Cambio dejó a Bullrich como clara ganadora interna y, por extensión, a Mauricio Macri que había sido el padrino de su postulación presidencial casi sin disimulos. Bajado él mismo de la carrera en su momento, el ex presidente encontró en su ex ministra el puño ideal con el cual pulsear contra Rodríguez Larreta por el liderazgo del espacio amarillo/radical/lilito.

Así, los halcones y su prédica de no pactar con nadie, aquel “si no es el cambio real no es nada” lograron imponerse por sobre la mirada más ecuménica y dialoguista del alcalde porteño y las llamadas palomas. Es, si se quiere, otro guiño del electorado a las posturas más de derecha, pero en este caso algo atenuadas respecto al ideario de Milei.

Aquella estrategia de Larreta, que buscaba atraer votantes moderados que no reflejaban los sondeos, asoma como el gran error de su campaña. El ahora derrotado candidato siempre habló pensando más en la elección de octubre que en las PASO de ayer. Su mensaje sobre buscar acuerdos parlamentarios futuros para asegurar gobernabilidad era absolutamente racional pero no alcanzó para tocar las fibras más sensibles de la mayoría de los electores de Juntos, que prefirieron no respaldar la moderación y, en cambio, ratificar el rasgo identitario inicial de la coalición. Ese del 2015, cuando le arrebató el gobierno nacional al kirchnerismo.

Bullrich hizo lo opuesto: jugó al corto plazo, se enfocó en pelearse con su rival interno todo el tiempo, priorizó ganarle a Larreta al mostrarse más “dura” e intransigente que él como receta para “sacar” al peronismo en octubre. Es probable que, triunfante en el duelo interno, desde ahora trabaje su discurso de otra manera, tal vez para moderarlo un poco. Debe buscar nuevos votantes.

Larreta, además, recibió una doble piña de Mauricio. Su primo Jorge Macri se impuso por poco en la PASO para jefe de gobierno porteño al radical Martín Lousteau. Si bien hubo foto de campaña del actual alcalde con Jorge -mudado desde Vicente López- en el larretismo siempre se respiró un aire de preferencia hacia el senador de Evolución. Al punto que la convocatoria a elecciones concurrentes en el distrito fue leído como un gesto para facilitarle las cosas.

Rodríguez Larreta aparece así como el gran derrotado de la jornada. Será crucial cómo su militancia absorba el impacto y si ese enorme y aceitado aparato amarillo, metódico y con recursos generosos, finalmente termina trabajando para que Bullrich triunfe en octubre. Es altamente posible que la ganadora lo convoque formalmente a su campaña y hasta lo mencione en su eventual gabinete presidencial.

Por más que anoche actuaron felicidad, la verdad es que en Unión por la Patria se vivía clima de velorio. Como espacio quedó tercero, unos 2 puntos abajo de Juntos, previsible cachetazo por ser en esta carrera la escudería de un gobierno nacional que nunca pudo domar la economía, subió la pobreza y casi que ignora el problema de la inseguridad, vital en la última semana de campaña.

Massa, mal parado

El candidato presidencial Sergio Massa no logró el objetivo que se había fijado: ser el postulante más votado en términos individuales para así trabajar mejor el terreno de cara a octubre. Milei le sacó casi 2 millones de votos a nivel país. Massa debe estar mirando con celo ese millón doscientos mil sufragios que cosechó su rival interno, Juan Grabois, puesto a jugar por el kirchnerismo duro con el argumento de evitar fugas por izquierda en las PASO de ayer.

Massa sí se impuso en Buenos Aires, por exigua diferencia con Juntos. Allí Milei se ubicó tercero. Aún así, en términos generales, no fue una gran elección del ministro de Economía en la Provincia si se tiene en cuenta que el gobernador Axel Kicillof obtuvo unos 5 puntos porcentuales más que él y en muchos distritos gobernados por el peronismo, en especial en el Conurbano, se vio un corte de boleta en su contra todavía más ostensible. Seguramente, habrá pases de factura.

El escenario de tercios que quedó dibujado ayer en el país había sido vaticinado por Cristina Kirchner hace un par de meses. La vicepresidenta estuvo casi ausente en la campaña, aún cuando su punto fuerte de respaldo popular siempre fueron las barriadas humildes del Gran Buenos Aires. Tal vez previendo el golpe, nunca se la vio con Massa desde que éste fue nominado como uno de los candidatos de Unión por la Patria. Su pequeña victoria fue el buen posicionamiento de Kicillof, quien quedó competitivo para octubre. Reconquistar Buenos Aires siempre fue su plan rector.