El oficialismo, tercero y con gran pérdida de votos

La dura derrota que sufrió el peronismo en las primarias de ayer –colectando un mínimo histórico de casi el 27%- lo obliga a recalcular la estrategia rumbo a las generales del 22 de octubre. Sergio Massa finalmente no fue el “candidato más votado” en los comicios, el primer objetivo que se habían trazado en Unión por la Patria, y su rival en la interna, Juan Grabois, al cierre de esta edición orillaba el 6% de los sufragios.

Anoche todo era desazón y sorpresa en el búnker del barrio porteño de Chacarita. Frente al primer “cachetazo” que dieron los números oficiales, pasadas las 22.30, se intentó dar una lectura “positiva” del escenario al sostener que las generales constituirán “otra elección” y así Massa podría buscar el votante moderado que durante la víspera respaldó a Horacio Rodríguez Larreta, que cayó holgadamente frente a Patricia Bullrich.

Pero la lectura realista de lo ocurrido durante la víspera era que el electorado confirmó el “corrimiento a la derecha” que había esbozado en las legislativas de 2021. La combinación de la persistente crisis económica y los hechos de inseguridad que obligaron a anticipar el cierre de la campaña electoral, no hicieron otra cosa que agigantar el fenómeno Milei.

En provincia de Buenos Aires el líder del Frente Renovador obtuvo casi seis puntos menos que el gobernador Axel Kicillof, que resultó el ganador de las PASO bonaerenses. Está claro que muchos intendentes del Conurbano le dieron la espalda al presidenciable de UP y también salieron a repartir la boleta del libertario, que obtuvo números inesperados en distritos como Moreno, La Matanza o Ituzaingó.

El presidenciable de la fórmula de la “unidad” del oficialismo cosechó menos del 22% de los votos: lejos quedó la meta de acercarse a los 27 puntos que imaginaban en el campamento de UP en los últimos días.

La postal de “unidad” del final, con Massa y Juan Grabois compartiendo el escenario, pareció forzada. Nada garantiza que haya un traslado directo de los votos del líder piquetero, más ideologizados, al tigrense, cuando éste ahora deberá “aggiornar” su discurso a un electorado más volcado a la derecha. De hecho, el “amigo del Papa” anoche pidió anular el acuerdo con el FMI ante la mirada incómoda del ministro de Economía.

El referente del Frente Patria Grande pareció intentar hacer valer sus votos en la interna del oficialismo. Le hizo una entrega simbólica de su “plan de gobierno” que difiere sustancialmente con las propuestas del líder del FR. Sí como decían anoche en el massismo, los votantes del larretismo podían jugar a favor del oficialismo por sus notorias diferencias con la exministra de Seguridad, existe un fenómeno similar entre los dos presidenciables de UP.

Como sucedió en la derrota de hace dos años, también se vio incómodo a Máximo Kirchner sobre el mismo escenario. La ausencia de su madre, aunque anunciada, hizo ruido en el búnker oficialista.

Por eso un dirigente cercano a la exmandataria se ilusionó con que la Vice gane protagonismo en la etapa proselitista que se viene. “Hay que garantizar al menos 12 diputados nacionales por la Provincia”, planteó. Sí anoche se justificó que el corrimiento del kirchnerismo de la campaña tuvo su correlación con la baja de la participación –hubo un mayor ausentismo que en la misma instancia de los comicios del 2019- y en los pocos votos que cosechó la “fórmula de la unidad” en partidos de la populosa tercera sección electoral. Poco se dijo sobre “el voto castigo” que le propinaron desde muchas barriadas que solían votar al peronismo.

El gran ganador del oficialismo fue el gobernador Kicillof, el más entero anoche en el escenario dispuesto dentro del “Complejo C”, que llamó la atención por la baja participación del electorado. Nada dijo sobre los votos que perdió el peronismo a manos de Milei. Es que el locuaz economista no sólo arrebató adhesiones a Juntos por el Cambio sino también a millares de votantes históricos del peronismo desilusionados por una administración que no sólo cumplió con la plataforma electoral de 2019, aquella de “llenar la heladera” vaciada por el macrismo, sino que la vació un poco más por una inflación que no da tregua y amenaza con acelerarse en los próximos meses.

Anoche había temor en el campamento de UP sobre cómo reaccionarán hoy los operadores financieros ante el sorpresivo triunfo de Milei, un postulante que promete la “dolarización” y la eliminación del Banco Central. El temor a un escenario imprevisible podría complicar aún más a la economía de un oficialismo que, según prometió anoche, intentará ingresar al balotaje.

El otro gran ausente de la noche fue Alberto Fernández. El Presidente tuvo como representante a Santiago Cafiero, que no subió al escenario. Sólo se hizo ver en un palco de sonrisas forzadas, la platense Victoria Tolosa Paz, segunda candidata a diputada por la mayor jurisdicción del país.