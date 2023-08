Elecciones PASO 2023.- Milei la gran sorpresa; Bullrich le ganó a Larreta y Massa, tercero

Documentos

El libertario Javier Milei, con un discurso crítico hacia la dirigencia política tradicional, fue el precandidato más votado en las primarias en en las que se definen los aspirantes a la presidencia para los comicios de octubre, según el conteo oficial al cierre de esta edición.

Escrutados más del 70% de los votos, el Ministerio del Interior indicó a su vez que la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ganaba las primarias de la coalición opositora Juntos por el Cambio mientras que el gobernante peronismo se ubicaba en tercer lugar con el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato.

El triunfo de Milei -único candidato del espacio La Libertad Avanza- con 30,18% de los votos al cierre de esta edición, pone en jaque la hegemonía electoral de las dos principales coaliciones que se han alternado en el poder en los últimos años y muestra la frustración de los argentinos con la clase dirigente por su incapacidad para revertir la inflación -que alcanza el 115% interanual-, la inseguridad y la corrupción.

En tanto, Bullrich se alzaba con 16,98%, y Massa con 21,34%. En total, Juntos por el Cambio alcanzaba 28,25% de los votos sumando a la exministra de Seguridad y su contrincante, el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el peronismo obtenía 27,16% -teniendo en cuenta los votos de su otro precandidato, Juan Grabois-.

De acuerdo a los datos provisorios, sólo lograron el pasaporte para las elecciones de octubre La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, Hacemos (Schiaretti-Randazzo)y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Myriam Bregman).

Entre los que no alcanzaron el piso exigido reglamentario para poder presentarse en octubre, el primer excluido fue Principios y Valores, que con sus cinco precandidatos internos sólo llegó al 0,78 por ciento, siendo Guillermo Moreno quien se impuso entre sus pares con 140.000, de los 144.000 votos conseguidos.

“Esto realmente es muy fuerte y habla del cansancio de la gente sobre la dirigencia política y no encontrar respuestas en dos espacios que en la campaña se han preocupado más en el adentro (de sus estructuras) que en la necesidad de la gente. Milei se convirtió en un 'rock star' entre los jóvenes de nivel educativo más alto y luego se volvió un 'rock star' para las clases más bajas”, dijo a The Associated Press Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit.

La analista apuntó que el economista devenido en diputado en 2021 empezó a recuperar ventaja en los últimos días por la brusca devaluación del peso y los violentos hechos de delincuencia ocurridos en los alrededores de Buenos Aires “que hizo que la gente se enojara mucho más”.

Más de 35 millones de personas fueron convocadas a participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que funcionan como una suerte de test electoral para calibrar las posibilidades de las fuerzas políticas y sus precandidatos de cara a las presidenciales del 22 de octubre.

En las primarias también se definen los aspirantes a ocupar 24 bancas del Senado y 130 de la Cámara de Diputados del Congreso nacional, además de los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia homónima, entre otros cargos. El voto es obligatorio.

Varios precandidatos llamaron a la ciudadanía a participar ante el temor de que, debido a la decepción con la clase política, la abstención fuera mayor que en otras primarias celebradas en el pasado. Y en realidad estuvo por debajo, con casi el 69 por ciento.

La jornada electoral en Argentina se viviócon una gran expectativa ante la ausencia de datos oficiales del escrutinio provisional y los rumores que, extraoficialmente, sitúan al libertario Javier Milei como gran triunfador de las primarias.

Aunque la ley marca que los primeros resultados pueden ofrecerse a partir de las 21, el Ejecutivo ya avisó que habría demoras en el recuento y en la publicación de datos a raíz de, entre otras cuestiones, los retrasos provocados por los problemas de la implementación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa que mostró la PASO puede tener volatilidad y por eso mismo implica un desafío para los tres espacios, que a partir de hoy deberán encarar la campaña hacia las elecciones generales de octubre con la necesidad de sostener los votos obtenidos hoy pero además saldrán a buscar sumar nuevos apoyos.

Así, los votos que ratifiquen más lo que logren sumar como nuevos votantes serán determinantes para el comicio del 22 de octubre, en el que podría definirse el cargo de Presidente (si alguien obtiene 45% de los votos o el 40% con 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo) junto con la composición de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Mientras las dos coaliciones tradicionales -UxP y JxC- ganaron en los distritos de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa Chaco, Entre Ríos y Corrientes, Milei sorprendió al imponerse como candidato en varias provincias. La performance del economista ultraliberal fue la contracara del magro desempeño que había obtenido su fuerza política en la mayoría de los comicios para gobernador.

