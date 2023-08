Milei, el gran ganador: se impuso en 16 provincias y dio el batacazo

El líder de La Libertad Avanza habló en su sede luego de conocer los primeros resultados. “Viva la libertad, carajo”, gritó ante todos los presentes, que luego corearon: “Se siente, se siente, Milei presidente” y “La casta tiene miedo”.

Los primeros resultados del escrutinio provisorio confirmaron las versiones que ya habían comenzado a circular desde el cierre de mesas: Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, se impuso como el candidato presidencial más votado con más del 30 %. Los contundentes datos sacudieron al mundo político y anticipan una transformación radical del escenario electoral de cara a octubre.

“Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el 2021 en crear un proyecto liberal, con proyección nacional, y que llegue a ser Gobierno. También quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino también a la casta política que acecha este país”, dijo.

En este sentido, sumó: “Quiero darle las gracias a mi equipo de trabajo. Somos el único espacio que hizo una presentación completa de programa de Gobierno”.

Milei tuvo una gran performance en los grandes centros urbanos, con una actuación destacada en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. Triunfó en 16 provincias en total, según los cómputos al cierre de esta edición.

“Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Hace dos semanas venían operándonos diciéndonos que ni ibamos a estar terceros. Somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante”, agregó.

“Nos hemos impuesto, porque somos la verdadera oposición”, advirtió, y agregó: “Somos el vehículo idóneo para terminar de sepultar al kirchnerismo y además somos los únicos que podemos sacar a la Argentina adelante”.

“También dijeron que no teníamos estructura y que no teníamos posibilidad en la elección. Hoy, 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con La Libertad Avanza.Además, aseguró que “Argentina tuvo 22 crisis, le quitamos 13 ceros a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra y terminan recurriendo a subirnos los impuestos. Este es el país con la presión fiscal en blanco más alta en el mundo, lo que no favorece a quien quiere comenzar un negocio honesto y solo favorece a los amigos del poder”.

En medio de la algarabía, remarcó: “Tomamos la provincia de Buenos Aires para echarlo a Axel Kicillof. Si seguimos trabajando, estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta. El único cambio verdadero somos nosotros, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Preferí dar la batalla”.

“Le temen al modelo de la libertad porque termina con el robo de la casta política. No podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal. Viva la libertad, carajo”, exclamó.

“Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que ‘donde hay una necesidad, nace un derecho’ pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar”, señaló Milei al citar a la referente del peronismo Evita Perón.

Y continuó: “Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio”.

Además, señaló que con estos resultados “estaríamos en condiciones de tener 8 bancas de senadores y más de 35 diputados”.

-”Le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos ladrones y sindicalistas que entregan a los trabajadores”.

“Soy bilardista”

Milei También hizo declaraciones a la prensa al llegar a la sede de una universidad en Buenos Aires para emitir su voto en las primarias que se celebraron ayer.

El economista libertario se ha posicionado en un escenario polarizado por el frente peronista gobernante Unión por la Patria y la coalición opositora Juntos por el Cambio.

“El sistema se modifica votando. Si no les gustan cómo están las cosas, vayan y voten”, dijo Milei, quien al llegar al centro de votación fue recibido con aplausos y cantos.

El candidato libertario dijo ser un “resultadista”, como el extécnico de la selección argentina de fútbol Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo en 1986.

“Ahora hay que esperar los resultados. Yo soy bilardista”, aseguró.

El diputado nacional y ya candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dio a conocer a comienzos de agosto su audaz plan de gobierno, que incluye una amplia gama de propuestas, desde la privatización de sectores clave hasta reformas judiciales y cambios en la economía. Acompañado por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, el líder libertario había presentado su visión a través de su cuenta oficial de Instagram.

El líder libertario explicó: “Si eliminás el Banco Central, terminás con la inflación y le devolvés a la gente 25 mil millones de dólares”.

“Entramos al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo, y que tiene la capacidad de generar alimento para 400 millones de personas, pero hoy hay gran parte de la población que pasa hambre y que incluso entre aquellos que tienen trabajo, el 30% está por debajo de la línea de la pobreza”, puntualizó.

Después, sostuvo: “Hay un desequilibrio monetario peor que el del Rodrigazo que multiplicó la inflación por seis, que si sucede ahora llegaríamos al 1000% de inflación. Además, en base a los indicadores que teníamos en el 2001, ahora estamos mucho peor, que quiero decir, que la situación está muy complicada”.