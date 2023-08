Con lujo de detalles: Pampita confesó que hay una actriz con la que jamás trabajaría

Resulta que este lunes Pampita fue invitada a distintos programas del ambiente para recorrer de su carrera artística, pero un momento de la entrevista, Carolina reveló con qué actriz no podría compartir elenco debido a unos resquemores del pasado: “Yo tengo para hacer varias películas y vamos a necesitar varios galanes”, comenzó diciendo la jurado. “¿Uno es chileno?”, indagó preguntaron el programa LAM :“No se sabe todavía, no es para este año, es un proyecto de mi vida, tengo ganas de hacer comedias románticas, yo sería productora y actriz. A la gente le gusta un producto familiar, reírse, pasarla bien. En Argentina hay mucha gente talentosa”, aseguró.

Asimismo, los panelistas fueron por más y le preguntaron si volvería a trabajar con Vicuña. “No. Lo que yo digo es que no tengo prejuicio si algún día tengo que trabajar con él. Si algún día tiene que pasar, no habría problema”, aclaró la modelo. Al tiempo que agregó: “No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, quiso saber De Brito a lo que Pampita con su experiencia mediática y con una sonrisa de oreja a oreja confesó: “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”, reconoció tajante. “No te lo esperabas de ella...”, interpretó de Brito, pero Pampita lo retrucó: “Sí, me lo esperaba de ella”.

“¿La volviste a ver cara a cara?”, y Carolina contó que no se la volvió a cruzar todavía. “Bueno por ahí en un futuro, ahora con todo lo de la política. Aclaro que no estamos hablando de Isabel Macedo”, insinuó el conductor para despejar dudas y conclusiones equivocadas.

Finalmente, llegó la pregunta “¿Y a Isabel te la encontraste de nuevo?”, . A lo que Ardohain aclaró: “Sí, re bien. Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”, concluyó.

Claro está que, a raíz de esta noticia que trascendió, en las redes sociales los usuarios quisieron saber acerca de qué famosa se trataba. Algunos pensaron que era Natalia Oreiro y otros Romina Gaetani, aunque lo cierto es que ni el conductor de América ni la reconocida modelo dieron nombres al respecto para develar el misterio.

