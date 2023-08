PASO 2023.- Para Jaime Durán Barba, Javier Milei está "cerca" de ser el próximo presidente

"Creo que no hay duda de que él va a ir a la segunda vuelta. Hay que ver con quién, si con Juntos por el Cambio o con el frente del gobierno". ¿De quién habla? De Javier Milei. ¿Quién lo dice? Jaime Durán Barba.

En declaraciones en el programa de Luis Novaresio por LN+, el analista político y quien fuera asesor de Mauricio Macri durante años, consideró que no está definido que el líder de los libertarios accederá a la Presidencia "pero cerca".

Después de ser el candidato que más votos obtuvo a nivel nacional en las PASO del domingo, según el ecuatoriano a Milei no le resultaría muy difícil mantener el caudal de votos obtenido porque "cuando un candidato viene de abajo y produce una sorpresa como esta, todos sus votantes se consolidan", y consideró "absurdo" que si el elector optó un candidato que sorpresivamente encabeza los resultados "después diga ´ah, voy a pensar en otro´. Al contrario, sale feliz".

A la hora de analizar qué implica este triunfo de un outsider como Milei, representa "una explosión de la vieja democracia", y que "muchos de los que se abstuvieron voten por Milei" en las generales de octubre. "No eran partidarios de Juntos por el Cambio o del Gobierno. Ellos tenían bronca contra todos y si van a la mesa electoral, van a votar básicamente por Milei".

"Veo muy difícil que le ganen a Milei la Presidencia", señaló Durán Barba, quien además consideró que habrá que esperar quién "pasa a segunda vuelta, si Juntos por el Cambio o el Gobierno", quienes además "deberán tener una campañana muy sofisticada técnicamente para ganar".

Asimismo, evaluó que el voto de Milei no es un voto de apoyo a él sino "en contra del sistema", de manera que muchos de los que no votaron en las PASO y estén pensándolo hacerlo en octubre "pueden seguir llegando enojados" y "votar por enojo, no por opción ideológica".