Elecciones 2023.- “Tenemos que construir un gran acuerdo nacional de mayorías”, dijo Victoria Tolosa Paz

La ministra de Desarrollo Social de la Nación Victoria Tolosa Paz expresó hoy en declaraciones a Radio 10 que “tenemos que construir un gran acuerdo de mayorías y de Estado con los partidos tradicionales para pelear contra el enemigo que en la Argentina es la extrema derecha y fascista que representa Javier Milei”

Tolosa Paz remarcó también que se encuentra “esperanzada” en que la elección presidencial se defina en un balotaje entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza: “estoy convencida que esta polarizada la elección y que nuestra fuerza política irá a una disputa de balotaje con Javier Milei”, dijo en el programa Argenzuela.

La ministra explicó que el fenómeno y la irrupción de Javier Milei se dio porque “hay un enojo muy grande y Milei es el que canaliza o cataliza de manera extraordinaria ese enojo. Me impresionó ver como una persona casi sin pasado puede catalizar de repente de norte a sur a toda la Argentina con una gran capacidad de vincularse por fuera de las estructuras políticas y un oportunismo muy grande de canalizar las redes sociales y una campaña de difusión para decir lo que la gente quiere escuchar”.

“Lo que dice Javier Milei no solamente es un espanto, sino que a raíz de lo que quiere hacer con el país no encontramos ninguna razón para no salir a dejar al lado pequeñas situaciones de disputa e ir a buscar a los partidos tradicionales y que pensemos en un acuerdo de Estado de verdad para sancionar leyes y poder seguir apostando a la Argentina del crecimiento y el desarrollo. Queremos crecer y desarrollarnos para poder garantizarle a cada argentino una vida a partir del trabajo como el gran ordenador social.”, explicó.

Por otra parte, la ministra también se refirió a que el gobierno “tiene que desarmar ese enojo del pueblo” y tomar las medidas de contención a la devaluación que en los próximos serán anunciadas por el presidente Alberto Fernández y el ministro de economía Sergio Massa: “estamos trabajando con todo el gabinete cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder atender a los trabajadores formales e informales y las medidas de contención junto con Anses”.

“Venimos tomando medidas permanentemente que permitan que en un proceso inflacionario no quedar retrasados y que no erosionen los ingresos. Lo más importante es detener la inflación, detener la brecha cambiaria y acumular reservas que es lo que está haciendo el ministro de economía a través de los acuerdos con el Fondo, que van a permitir el ingreso de divisas y continuar con la premisa de crecimiento con inclusión social”, finalizó.