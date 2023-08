VIDEO. Es de Berisso y ganó $3 millones en el programa de Guido Kaczka: su particular historia

Mariángeles Prieto es de Berisso y este miércoles se alzó con 3.000.000 de pesos en el programa de "Los 8 Escalones", que conduce todas las noches Guido Kaczka por canal 13.

“Veo el programa siempre, me encanta. Lo veo con mi hija Ernestina, que tiene cinco años. Ojalá no me bloquee ni diga una boludez. Esas cosas, como ‘me pusieron a Sarmiento y dije que era San Martín’. Patético, no”, había declarado durante del desarrollo del juego.

A su vez, en medio de una charla con el conductor, éste le consultó: “¿Todos los días vas al gimnasio?”. La participante, sin dar muchas vueltas, contestó que lo hace "Para escapar de casa". A esta afirmación, Kaczka le retrucó: “O sea que a veces vas y no hacés nada”. “Me quedo charlando con todo el mundo”, manifestó entre risas.

“Trabajo en casa, entonces tengo que escapar de mi marido, que también trabaja ahí y de mi hija. Es la única alternativa que encontré”, sumó a su respuesta.

Luego de avanzar varios escalones, la berissense llegó a la final junto a Moisés, en un duelo mano a mano increíble. En la última pregunta, realizada por Evangelina Anderson, se les mostró un video y se les consultó: "¿Cómo se llama a este corte de vestido que es ceñido en la cintura y de falda voluminosa que usó la cantante Dua Lipa en la Met Gala 2023?”

Las opciones eran: “corte sirena, corte imperio, corte americano o corte princesa”. Ambos marcaron la opción “corte princesa” (correcta).

“Yo vine para ser tu amiga, Guido”, le aseguró Mariángeles tras ganar el suculento premio que entrega el programa. Por ello, el conductor aprovechó el pie para contestar: “Como amigo, te pregunto: ¿Volvés por $6.000.000?”. Sobre el final, Mariángeles confirmó su regreso para esta noche, donde volverá a competir por el doble del dinero.