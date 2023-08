La nueva función de WhatsApp para Android e iOS: ¿De qué se trata?

WhatsApp tendrá una nueva función: la misma tiene que ver con el envío de vídeos en calidad HD, lo que permite a los usuarios compartir vídeos con más resolución en su versión de la 'app' para Android e iOS.

La plataforma de mensajería instantánea ya lanzó la semana pasada una opción para enviar fotografías en calidad HD, con la que los usuarios pueden escoger compartir las imágenes con mayor resolución, manteniendo además la protección del cifrado de extremo a extremo.

Asimismo, la red social propiedad de Meta también detalló que implementaría una opción para enviar vídeos en alta definición que "llegaría pronto".

Ahora, la plataforma ha comenzado a lanzar esta función de envío de vídeos en calidad HD que, al igual que con el envío de imágenes de alta resolución, se muestra en un icono situado en la parte superior de la pantalla al enviar el vídeo, tal y como ha podido comprobar 9to5Mac.

Pulsando en dicho icono de HD, WhatsApp permitirá al usuarios tomar entre el envío con la calidad estándar, que comprime el vídeo a una resolución de 476 x 848, o la calidad HD que lo envía con una resolución de 718 x 1.280.

Tal y como explica la plataforma, la calidad HD es "más clara", sin embargo, la opción de la calidad estándar envía el vídeo con menor resolución, por lo que ocupa menos espacio de almacenamiento y se envía más rápido. Por ello, el usuario podrá escoger entre ambas opciones, según sus necesidades.

No obstante, cabe destacar que aunque se seleccione la opción de envío con calidad HD no significa que el vídeo se vaya a compartir en su calidad original, si no que WhatsApp continúa comprimiendo el archivo (aunque menos que con la calidad estándar).

La función para enviar vídeos en HD se ha comenzado a lanzar con las últimas actualizaciones de WhatsApp para Android e iOS, disponibles en Google Play y en App Store respectivamente, por lo que se irá implementando para todos los usuarios gradualmente.