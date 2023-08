Tiene tres años y la “rompe” manejando una Ferrari

Con sólo tres años, Zayn Sofuoğlu apenas alcanza los pedales de un auto y ni siquiera ve más allá del volante, pero conduce mejor que la mayoría de la gente. Hijo menor del piloto de motos turco Kenan Sofuoğlu, Zayn pasó la mayor parte de su corta vida rodeado de potentes motos y autos imponentes. Zayn no tenía ni dos años cuando su padre, que ostenta el récord de cinco títulos de Campeón del Mundo de Supersport, empezó a publicar videos de él montando en moto en la entrada de la casa familiar. Desde entonces, el niño prodigio perfeccionó sus habilidades automovilísticas, y ahora es capaz de maniobrar y estacionar con pericia varios autos importantes aunque ni siquiera pueda ver a través del parabrisas. No es de extrañar que Zayn Sofuoğlu tenga más de un millón y medio de seguidores sólo en Instagram. Un video viral subido por sus padres, que gestionan todas sus redes sociales, muestra cómo utiliza una cámara GoPro conectada a una tableta en el interior de la Ferrari SF 90 Stradale de la familia para sacar el auto de un estrecho garaje, dar una vuelta y volver a guardarlo. Muchos conductores adultos probablemente se pondrían nerviosos al conducir un auto semejante por primera vez, especialmente en lo que parece un espacio pequeño, pero Zayn Sofuoğlu no parece inmutarse en absoluto. Sin dejar de mirar la tableta del coche y esforzándose por alcanzar los pedales, maniobra la Ferrari roja con soltura, para deleite de su padre. Ya en 2021, Kenan Sofuoğlu, diputado al Parlamento turco por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fue criticado por permitirle al niño conducir motos y autos.