Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EN SU PRIMERA ENTREVISTA COMO PONTÍFICE

El Papa cumplió 70 años y dijo que aún le queda mucho por aprender

El Papa cumplió 70 años y dijo que aún le queda mucho por aprender

El papa León XIV

15 de Septiembre de 2025 | 02:02
Edición impresa

El papa León XIV se maravilló ante la “enorme curva de aprendizaje” que tiene por delante como pontífice, y comparó algunos de los aspectos de su trabajo con “saltar al fondo de la piscina muy rápidamente”, de acuerdo con los extractos de una entrevista publicada ayer, día de su cumpleaños 70.

El pontífice también lamentó las crecientes brechas de ingresos entre la clase trabajadora y los directores ejecutivos de las empresas, recordando la reciente noticia de que Elon Musk podría estar en camino a convertirse en el primer billonario del planeta.

“Si eso es ya lo único que tiene valor hoy, entonces estamos en un gran problema”, dijo León XIV en su primera entrevista como el único pontífice estadounidense de la historia.

Los comentarios llegaron apenas un día después de que la empresa del hermano de Musk, Nova Sky Stories, organizara un espectáculo de luces sobre el Vaticano con 3.000 drones que formaron imágenes de la Capilla Sixtina, e incluso el rostro del papa Francisco.

La entrevista fue realizada hace unos meses por la corresponsal del Vaticano Elise Ann Allen para su próxima biografía del pontífice. El portal de noticias católicas Crux, en el que trabaja Allen, y el diario peruano El Comercio, publicaron extractos de la entrevista.

En los extractos, León señaló que se siente tanto estadounidense como peruano, dada su doble ciudadanía y sus 20 años de trabajo en Perú. Añadió que esa experiencia le permitió apreciar enormemente a la iglesia latinoamericana y al ministerio de Francisco como el primer Papa sudamericano de la historia.

LE PUEDE INTERESAR

Lula refuta a Trump por el juicio contra Bolsonaro

LE PUEDE INTERESAR

El final de la Vuelta a España, interrumpido por protestas propalestinas

Cuando se le preguntó si apoyaría a Estados Unidos o a Perú en futuro Mundial, León trazó paralelismos con su infancia en Chicago y al valor de no cerrar las puertas a los oponentes. “Incluso en casa, crecí siendo aficionado de los White Sox, pero mi madre era de los Cubs, así que no podías ser de esos aficionados que excluyen al otro bando”, resaltó. “Aprendimos, incluso en los deportes, a tener una postura abierta, dialoguista, amistosa ¡porque de lo contrario puede que no hubiéramos cenado!”. Francisco promovió a León a uno de los principales cargos en el Vaticano en 2023, dejando en claro que lo veía como un posible sucesor.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios
Últimas noticias de El Mundo

Sólido respaldo: la alianza Israel-EE UU “nunca fue tan fuerte”

Lula refuta a Trump por el juicio contra Bolsonaro

El final de la Vuelta a España, interrumpido por protestas propalestinas

"De izquierda" y activo en "webs oscuras": los detalles del supuesto asesino de Charlie Kirk

Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Información General
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla