El Papa cumplió 70 años y dijo que aún le queda mucho por aprender

El papa León XIV se maravilló ante la “enorme curva de aprendizaje” que tiene por delante como pontífice, y comparó algunos de los aspectos de su trabajo con “saltar al fondo de la piscina muy rápidamente”, de acuerdo con los extractos de una entrevista publicada ayer, día de su cumpleaños 70.

El pontífice también lamentó las crecientes brechas de ingresos entre la clase trabajadora y los directores ejecutivos de las empresas, recordando la reciente noticia de que Elon Musk podría estar en camino a convertirse en el primer billonario del planeta.

“Si eso es ya lo único que tiene valor hoy, entonces estamos en un gran problema”, dijo León XIV en su primera entrevista como el único pontífice estadounidense de la historia.

Los comentarios llegaron apenas un día después de que la empresa del hermano de Musk, Nova Sky Stories, organizara un espectáculo de luces sobre el Vaticano con 3.000 drones que formaron imágenes de la Capilla Sixtina, e incluso el rostro del papa Francisco.

La entrevista fue realizada hace unos meses por la corresponsal del Vaticano Elise Ann Allen para su próxima biografía del pontífice. El portal de noticias católicas Crux, en el que trabaja Allen, y el diario peruano El Comercio, publicaron extractos de la entrevista.

En los extractos, León señaló que se siente tanto estadounidense como peruano, dada su doble ciudadanía y sus 20 años de trabajo en Perú. Añadió que esa experiencia le permitió apreciar enormemente a la iglesia latinoamericana y al ministerio de Francisco como el primer Papa sudamericano de la historia.

Cuando se le preguntó si apoyaría a Estados Unidos o a Perú en futuro Mundial, León trazó paralelismos con su infancia en Chicago y al valor de no cerrar las puertas a los oponentes. “Incluso en casa, crecí siendo aficionado de los White Sox, pero mi madre era de los Cubs, así que no podías ser de esos aficionados que excluyen al otro bando”, resaltó. “Aprendimos, incluso en los deportes, a tener una postura abierta, dialoguista, amistosa ¡porque de lo contrario puede que no hubiéramos cenado!”. Francisco promovió a León a uno de los principales cargos en el Vaticano en 2023, dejando en claro que lo veía como un posible sucesor.