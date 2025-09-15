Lula refuta a Trump por el juicio contra Bolsonaro

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió ayer a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha denunciado una “caza de brujas” contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo la semana pasada.
En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula dijo que el proceso “no fue una ‘caza de brujas’”, en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense New York Times.
Trump calificó la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como “muy sorprendente”.
De su lado, el mandatario brasileño se dijo “orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves”, en un texto titulado: “La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”. Crítico abierto de Trump, Lula enfrenta una crisis diplomática con Estados Unidos por cuenta del juicio contra Bolsonaro, principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil. Trump castigó a Brasil con aranceles del 50%, entre los más altos del mundo, a buena parte de sus productos.
Además, varios jueces de la Corte brasileña son objeto de sanciones de Washington por su manejo del caso contra Bolsonaro, quien se dice víctima de una “persecución”. “Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. Pero la democracia y soberanía de Brasil no están sobre la mesa”, escribió Lula en el principal diario de EE UU. Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por liderar una organización armada para impedir la asunción de Lula, que lo derrotó en las elecciones de 2022. “El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, afirmó Lula en el artículo.
