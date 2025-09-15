Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE

Sólido respaldo: la alianza Israel-EE UU “nunca fue tan fuerte”

De visita en la nación hebrea, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró el apoyo inquebrantable del gobierno de Trump a su aliado en la guerra contra Hamás, tras un ataque en Qatar

Sólido respaldo: la alianza Israel-EE UU “nunca fue tan fuerte”

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (izq), visitan el Muro de los Lamentos / AP

15 de Septiembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer que la visita a Israel del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, evidencia las fuertes relaciones entre ambos aliados, días después de que un ataque contra Hamás en Catar causara indignación internacional.

El viaje de Rubio se produce pese a que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes último contra líderes del movimiento islamista palestino en Qatar, país aliado de Washington.

Este ataque sin precedentes tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha, capital de ese Estado mediador en las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza.

El bombardeo “no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero tendremos que hablar de ello, del impacto que tendrá”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a los periodistas antes de su partida.

Con una kipá en su cabeza, Rubio rezó ayer en el Muro de los Lamentos junto a Netanyahu y al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee. Netanyahu, que habló de Rubio como de un “amigo extraordinario” de Israel, afirmó que su visita muestra “la fuerza de la alianza israelo-estadounidense”.

“Es tan fuerte, tan duradera, como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”, dijo.

El Papa cumplió 70 años y dijo que aún le queda mucho por aprender

Lula refuta a Trump por el juicio contra Bolsonaro

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje de Rubio es garantizar a Israel el apoyo de Estados Unidos, antes del próximo reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países en la Asamblea General de la ONU.

En medio de ese debate internacional, una serie de protestas propalestinas obligaron a suspender en Madrid la última etapa de la Vuelta ciclista, horas después de que el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, expresara su “admiración” y “orgullo” por los manifestantes. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Sánchez y su ejecutivo eran “una vergüenza para España”.

Desde Qatar, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani instó a la comunidad internacional a “dejar de usar el doble rasero” y a sancionar a Israel “por todos los crímenes que ha cometido”.

Desde que empezó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023 tras la feroz incursión de los terroristas islámicos en suelo israelí, Israel diezmó a los líderes de Hamás, que gobierna el territorio desde 2007, y juró destruir y expulsar al movimiento del territorio palestino.

 

