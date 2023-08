La dupla empieza a definir el once de Camba

Después de la jornada libre de ayer, el plantel de Cambaceres reanudó las prácticas de cara al partido del lunes ante Atlético Lugano. Si bien el grupo realizó una ensayo futbolístico, la dupla técnica conformada por Pablo Casado y Jesús Martínez aún no definieron el equipo. Se especula con la chance de repetir el mismo once, aunque no hay que descartar alguna variante.

La décima fecha del segundo torneo de Primera D comenzará esta tarde a las 15:30 cuando el puntero Argentino de Rosario reciba a Juventud Unida. Y en Mercedes, el local enfrentará a Deportivo Paraguayo.

El ganador de este segundo torneo de la D se clasificará a la próxima Copa Argentina. El primero que accedió al torneo federal fue El Porvenir.