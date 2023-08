Domínguez recibió malas noticias en la previa de Goiás vs Estudiantes: dos bajas confirmadas

Estudiantes visitará este miércoles 9 de agosto a Goiás en Brasil por el pase a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. El partido de ida, en UNO, terminó en 3 a 0 favorable para el equipo local.

Eduardo Domínguez definió este mediodía a los convocados, tras el entrenamiento matutino. Así, los jugadores que viajarán ya están informados y con la cabeza puesta en el encuentro crucial para seguir avanzando en la competencia internacional.

Sin embargo, el acotado plantel sufrió dos nuevas bajas, que podrían servir para el recambio. El cuerpo médico de Estudiantes confirmó que Matías Godoy y Emmanuel Mas son bajas por lesión.

En el caso de Godoy, sufrió una “lesión muscular de grado 2 en bicep femoral derecho”. En tanto, sobre Mas se informó que padece “traumatismo en pie izquierdo”.

Esta tarde, los convocados viajaron desde Ezeiza y llegarán alrededor de las 18.30 hs. Se alojarán en Castro 's Park Hotel, habrá entrenamiento durante el día este martes y el miércoles, previo al partido pactado para las 19 hs, harán gimnasio.

⚽🩺 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼

▪️ Matías Godoy: Lesión muscular de grado 2 en bicep femural derecho

▪️ Emmanuel Mas: Traumatismo en pie izquierdo pic.twitter.com/Oi2lB2i4aH — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 7, 2023

La lista de convocados

Arqueros: Mariano Andújar; Fabricio Iacovich; Juan Pablo Zozaya

Defensores: Leonardo Godoy; Ezequiel Muñoz; Eros Mancuso; Juan Cruz Guasone; Luciano Lollo; Nicolás Fernández; Santiago Nuñez; Gastón Benedetti

Mediocampistas: Santiago Ascacibar; Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser; José Sosa; Fernando Zuqui; Franco Zapiola; Deian Verón; Nicolás Palavecino; Axel Atum

Delanteros: Mauro Méndez; Martiniano Moreno

Los descartados

No están confirmados los jugadores que irán rumbo a Brasil, pero sí se sabe que Guido carrillo está descartado y que no llegarán en condiciones José Sosa ni Mauro Boselli. De todos modos no se descarta que puedan ser parte del viaje pero a modo de acompañantes porque no podrán estar a disposición de Domínguez. Lo mismo sucedió con Andújar en oportunidad del partido contra Bragantino como visitante.