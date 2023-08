Estudiantes viaja rumbo a Goiania: terminar la serie con final feliz es el gran objetivo

El plantel de Estudiantes se vuelve a subir a un avión. Será esta tarde desde el aeropuerto de Ezeiza, desde donde saldrá el vuelo chárter rumbo a Goiania, ciudad que recibirá el encuentro contra el equipo local y que tendrá como premio para el ganador el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023.

El Pincha lo hará en vuelo charter de Aerolíneas Argentinas, luego de intensas gestiones que por suerte esta vez no terminaron de mala manera como en la previa del partido en Guayaquil ante Barcelona, que resultó una misión imposible contratar un avión argentino para hacer el vuelo, razón por la cual tuvo que contratar el servicio de una empresa ecuatoriana que presentó problemas de papeles que demoraron un día su partida.

La delegación, que estará integrada por jugadores, cuerpo técnico, allegados al plantel, dirigentes, ex dirigentes y varios hinchas. Como el avión tiene mayor capacidad fueron varios los que se tentaron y estarán en esta nueva presentación albirroja fuera del país, la quinta en lo que va del año.

El vuelo estará aterrizando a las 18:30 en el aeropuerto Santa Genoveva de Goiania y desde allí los jugadores se irán rápidamente hasta el Castro’s Park Hotel, el búnker que tendrá a los albirrojos en dicha ciudad. Luego del arribo tendrán la cena y luego un descanso en el mismo lugar.

A pedido de Eduardo Domínguez el plantel realizará un entrenamiento el martes por la mañana, que le servirá al DT para tomar contacto con el estado físico de algunos jugadores y la posibilidad de presentar una formación totalmente aclimatada a la situación de la ciudad, que en esta época del año tiene temperaturas altas durante el día y relativamente frescas por la noche. No hay humedad, por eso se trata de un clima seco, en parte entendido por los 750 metros sobre el nivel del mar que está emplazada la capital del estado de Goiás, que le da el nombre al equipo que enfrentará el Pincha.

Pasado mañana será una jornada de activación en el gimnasio y una pronta salida rumbo al estadio Serra Dourada, ubicado en las afueras de la ciudad y el escenario que recibirá al partido. Se trata de un estadio municipal y no es donde juega semanalmente el equipo Verde.

Una vez terminado el partido la delegación regresará rumbo a la Argentina y los jugadores quedarán liberados unos días, que serán los únicos de descanso porque el fin de semana del 18, 19 y 20 de agosto comenzará la Copa de la Liga, el segundo torneo que se disputa en el país antes del receso final.

No están confirmados los jugadores que irán rumbo a Brasil, pero sí se sabe que Guido carrillo está descartado y que no llegarán en condiciones José Sosa ni Mauro Boselli. De todos modos no se descarta que puedan ser parte del viaje pero a modo de acompañantes porque no podrán estar a disposición de Domínguez. Lo mismo sucedió con Andújar en oportunidad del partido contra Bragantino como visitante.

La lista de viajantes se conocerá hoy después del entrenamiento matutino.