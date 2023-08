Estado de alerta en Gonnet ante el avance de la inseguridad

Como en todos los rincones de la Ciudad, en Gonnet hay mucha preocupación por el avance de la delincuencia. Y ya hacía bastante tiempo que los vecinos tenían en agenda mantener una reunión con autoridades policiales, que recién se pudo concretar en la jornada de ayer, después de varios pedidos que no habían tenido favorable acogida.

El encuentro tuvo lugar en una sede de las calles 15 y 490, donde funcionarios de la comisaría de la jurisdicción, de la Sub Estación Norte y del Ministerio de Seguridad, pudieron palpar la angustia con la que se vive en la zona.

Según dijeron los frentistas, en esa localidad “hay robos todos los días”. Y se habló también de la alarmante ausencia de patrullajes.

“Sin presencia real de la Policía en las calles, esto para los chorros es como `papita pal loro`”, se quejaron varios de los asistentes a la charla, que por momentos se puso tensa.

Igual, como suele suceder, las promesas de mejoras en cuanto a la frecuencia de los movimientos de móviles y el personal caminante, llegaron para calmar un poco las aguas.

El ejido de la reunión hizo foco en el sector comprendido entre la avenida 25 y el camino Parque Centenario y desde la calle 500 hasta la 483.

En ese sentido, en la reunión se mencionaron el incesante accionar de motochorros, de robarruedas en inmediaciones de la República de los Niños y de bandas armadas, que atacan comercios y casas de familia.

Precisamente, en 30 entre 496 y 497, los dueños de una vivienda que se habían ido de viaje a Córdoba, recibieron la terrible noticia del paso de delincuentes por su domicilio.

Precisamente, el viernes pasado fue que recibieron el aviso de parte de uno de sus hijos, quien los puso al tanto del panorama que encontró una empleada doméstica en la finca.

En ese sentido, se comprobó la rotura de la cerradura de una puerta ubicada en el frente y el faltante de un notebook; tres cadenas tipo gargantilla con dije de oro y un anillo de compromiso de oro.

La denuncia del caso ya fue radicada en la seccional decimotercera, cuyo personal del GTO se puso a trabajar en el análisis de las cámaras del barrio para saber si alguna captó el paso de los ladrones o arroja elementos de interés identificatorio.

En Gonnet, como en todas las comisaría de la Ciudad, el problema de la falta de recursos es palmario.

“Nos dijeron que hay un solo patrullero en la comisaría y que se usa para otras funciones de la dependencia. No para hacer recorridas. Y que tampoco sobran los efectivos. Los tienen a cuentagotas”, refirió una mujer presente en la reunión de 15 y 490.

“Los patrullajes dependen del Comando y, la verdad, no los vemos. Aparecen cuando hay problemas, pero ya es demasiado tarde”, agregó.

“Sin presencia real de la Policía en las calles, esto para los chorros es como `papita pal loro`”

“Por eso esperamos que cumplan con lo prometido. Nosotros seguimos en estado de alerta y dispuestos a manifestarnos por la seguridad. Queremos vivir en paz”, exclamó.

BARRIO HIPÓDROMO

En tanto, en barrio Hipódromo los vecinos vienen denunciando una situación de inseguridad galopante, a la que, por ejemplo en la zona de 118 y 37, aparecieron una serie de marcas extrañas, que aterraron a medio mundo.

Son como puntos y flechas marcados en el cordón de la vereda, que se creen pueden ser señales para concretar un robo.

Jonatan, un comerciante del barrio, aseguró en diálogo con EL DIA que “el jueves le dieron un tiro a un chico, cerca de las 20.20, por un celular. Y ya el viernes de vuelta, en 38 y 119, tiraron tres tiros a la misma hora. Todo seguido”.

Como fiel reflejo de la ola delictiva que se apoderó del barrio, fue autoreferencial. Y lo hizo con un descarnado relato: “Tengo un tiro en cada pierna, porque a mi me robaron hace varios años, en la puerta del comercio primero por el celular y después un día venía con mi familia y me agarraron bajando del auto”.

“La Policía pasa en el día, pero después de las 20 esto es tierra de nadie. Los comercios cerramos todos a la misma hora y tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos expuestos, porque yo no puedo hacer el trabajo de la Policía. El otro día estuvo un muchacho desde las 5 de la mañana arriba del auto, dando vueltas y terminé preguntando yo qué era lo que quería, qué buscaba. Miraba para ver quién tenía cámaras y quién no. Eso no lo tengo que hacer. Estaba pispeando la zona, marcando las casas”, se quejó.

TOLOSA

Por último, en Tolosa está prevista una reunión para el día de mañana, desde las 19, en 116 esquina 531.

Eduardo Hache, uno de los referentes de la Asamblea Vecinal, pidió una masiva presencia de vecinos, ante lo que definió como “una realidad muy compleja”.

“Estamos cansados de los robos, porque los sufrimos todos los días, en todas las modalidades. Hasta con armas largas vienen ahora. Una locura”, describió.

“Hace faltan patrullajes preventivos. Ese es el punto central de esta cuestión. No nos pueden dejar abandonados, como estamos ahora”, concluyó.