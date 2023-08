Crudo relato de Wanda Nara sobre su salud: “Si yo me caía, se caían todos conmigo”

“Si estuve trabajando hasta último momento, no me podía quedar en la cama llorando en pijama. Tenía que volver a maquillarme y seguir haciendo mi vida”, aseguró anoche Wanda Nara, quien, sin querer revelar cuál es el diagnóstico que tiene, porque siente que todavía no es el momento indicado, sí admitió que se está tratando en la Fundación para Combatir la Leucemia, Fundaleu.

Desde Estambul, Turquía, y a través de una videollamada, la modelo conversó con Rodolfo Barili y Cristina Pérez para “Telefé Noticias” a propósito de la reciente final de “MasterChef”, un proyecto con el que se ganó un pinito en la labor como conductora, algo de lo que muchos dudaron. Sin embargo, con el correr de los programas, su esencia desacartonada y natural se impuso y Wanda logró lo que no muchos: meterse en las casas de los argentinos.

Feliz con ese desafío, que dijo haberla acercado a nuevos públicos más allá del que le sigue en las redes, la empresaria se refirió a su salud, un tema del que mucho se ha hablado en las últimas semanas, aunque evitó dar su diagnóstico.

“Dudo mucho de hablar o no del tema, porque la gente a veces te juzga, y si hablás hay gente que piensa que no es real o que no es serio. Pero cuando yo esté un poquito más fuerte, o cuando sienta que es el momento, lo voy a contar”, aseguró la animadora, y negó que fuera a hacerle juicio a Jorge Lanata, quien, cuando ella ni siquiera tenía un diagnóstico, y estaba aún a la espera de los resultados, contó que “tiene leucemia”.

En este sentido, dijo que “son las reglas del juego y las acepto. Trabajo en este ambiente desde hace muchos años, y la letra chiquita es esta y puede pasar”, admitió Wanda, aunque aseguró: “la filtración me sacudió porque cuando yo no entendía, tuve que salir a aclarar (...) Y tuve que sentarme a hablar con mis hijos, que me hacían preguntas cuando yo aún no tenía respuestas”.

También se refirió, de rebote, a las versiones de familiares, como su padre, quien aseguró que no está enferma: “La gente que me conoce, y que me conoció ahora, sabe que nunca jugaría con un tema de salud. Es un límite”.

Sobre cómo tomó esta nueva realidad, repitió varias veces la palabra “shock” y detalló por qué no se tiró a llorar en su cama. “Siento que soy la fuerte de la familia, soy la que contiene a Zaira, a mi mamá, a los chicos, a Mauro: Yo me vine sola a Estambul, busqué casa, colegio, todo, y le dije ‘nos vamos’ y lo tuve que arrastrar por poco porque él no quería dejar París. Le dije ‘el tiempo te va a dar la razón, tu familia y yo no dudamos de lo fuerte que somos’ y fue ídolo al poco tiempo. Fue récord en goles. Entonces, sentí que si yo me caía, se caían todos conmigo”.

Hacia el final, volvió a referirse al motivo por el que no dice abiertamente qué es lo que padece. “Estoy esperando mejorar un poco más y poder salir a contarlo y hablar. Con ganas y con fe se puede salir adelante”, manifestó Wanda que remarcó que eligió tratarse en Argentina.

“Es el mismo tratamiento para todos, por más que tenga una posición económica diferente. En Milán, París, es lo mismo. Yo elegí mi país, donde me siento más cómoda y contenida”, concluyó.