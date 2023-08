Áspero enfrentamiento en Polémica en el bar debido a las diferentes posiciones políticas de Susana Giménez y Moira Casán

Sabido es que, desde hace un tiempo que Susana Giménez y Moria Casán tienen posturas completamente opuestas en su visión ideológica de la política del país. Justamente ayer, este diario publicó una nota al respecto, dónde cada diva expresa su postura y mirada sobre la política de nuestro país.

Así, recordemos que, durante la pandemia por Covid-19, la diva de los teléfonos se radicó en su casa de Uruguay, más precisamente en su mansión La Mary en Punta del Este, para pasar allí la cuarentena obligatoria y deslizó varias críticas al manejo del virus en la Argentina. En tanto, la One, en pareja con Fernando Pato Galmarini -histórico dirigente peronista y suegro de Sergio Massa- es una fuerte defensora del gobierno oficialista y respaldó a la fórmula de Unión por la Patria (Massa-Rossi). Durante la tarde de este martes, luego del evento que encabezaron el ministro de Economía y el jefe de Gabinete con intelectuales y referentes de la cultura, la exvedette se mostró feliz por haber participado del encuentro. “Lo que te puedo decir en cuanto a Sergio (Massa) es que es un hombre súper afable, de grandes valores, muy amante de su país”, expresó al salir del recinto.

Ahora, en la mesa de Polémica en el bar la noche del mismo martes Gabriel Schultz sentó posiciones frente a los presentes: “Siempre se van afuera y empiezan a bardear a la Argentina. Eso no está bien”, aseguró. De inmediato, el primero en aclararle un par de puntos sobre el tema fue Marcelo Polino, quien se adelantó al resto de sus compañeros: “Ella está bardeando a un Gobierno, no a la Argentina, que es muy diferente. Susana ama a los argentinos, ama a su país, detesta a este Gobierno. Es una posición, que es muy diferente a odiar a un país”.

Por su parte, la conductora del ciclo, Marcela Tinayre, se tomó un minuto para también sentar posiciones: “Tiene millones y los puede gastar donde se le dé la gana porque ha laburado toda la vida”. Y así fue como quien había hablado en primera instancia consideró: “¿O sea que si no gobierna el que quiero yo, el país es una mierda? Es muy democrático eso”. A lo que la moderadora de la mesa, en un tono firme, intentó dilucidar algunas cuestiones: “Decime, Gaby, ¿cuál es tu posición? No te entiendo un carajo lo que querés decir”.

Y el conductor no tardó en responder: “Mi posición es que la Argentina es el mejor país del mundo, y la defiendo a muerte. Y no desde Punta del Este, ¿la Che Guevara desde Punta del Este? Vamos... vení a laburar acá”. Y si pensaba que todo terminaría ahí, estaba equivocado, ya que quien también le contestó fue Flavio Mendoza, que le cuestionó: “Claro, porque vos te vas de vacaciones a Mar del Plata, a Carlos Paz...”. Aunque el aludido rápidamente le recordó que este año solo se tomó cuatro días en Valeria del Mar.

Pero finalmente, hay más. La cosa se armó fuerte, ya que Marcela Tinayre no se quedó allí, y le dejó en claro un punto: “A mí me parece tan antiguo lo que estás diciendo, ¿bardear desde afuera? Nadie bardea”. Asimismo, Chiche Gelblung, también integrante de la mesa y uno de los históricos de Polémica en el bar, quien desde un comienzo intentaba sentar postura en medio del caldeado debate, levantó el tono de voz y disparó: “Vos representás lo peor de este país”. Pero Schultz, no se sintió amedrentado ante ello, y sin dudarlo, también se tomó un segundo para contestarle: “Ah, ¿y vos sos lo mejor? Dale, a ver...”.

Así las cosas, se aproximan las elecciones y los motores van calentando, e incluso "Polémica en el bar" le hace honor a su nombre .