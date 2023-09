Dos escuelas llevan 15 días sin clases tras el temporal

Ya pasaron más de dos semanas del temporal del 17 de agosto que generó la inundación en varias zonas del Partido de La Plata, tiempo en el que dos escuelas de Gonnet no pudieron retomar las clases.

El caudal de agua que cayó durante todo ese jueves generó la suspensión de clases en varios establecimientos educativos a raíz de inundaciones, filtraciones y cortes de luz, como en el Normal 1, donde los padres aseguraron que producto de la incesante lluvia (más de 100 milímetros) algunas aulas se llovieron y no pudieron entrar a las aulas.

Pero ahora hay una primaria y una secundaria de Gonnet que siguen sin poder abrir sus puertas y los padres de los alumnos de ambos colegios piden que se solucione el problema de forma urgente.

Se trata de la Escuela Primaria Nº 81 José Gervasio Artigas y Escuela Secundaria N° 59 Manuela Pedraza, que funcionan en el mismo edificio de calle 11 y 491 de Gonnet, donde cientos de niños, niñas y adolescentes perdieron hasta ahora dos semanas completas de contenidos educativos.

Según lo denunciado por los padres de los estudiantes, la tormenta del 17 de agosto produjo un desborde cloacal de tal magnitud que imposibilitó el uso de los baños de dichos colegios y como consecuencia se suspendieron las clases de ambos turnos desde entonces.

“Los chicos llevan dos semanas sin ir a la escuela y recién ayer (por el miércoles) vimos que había gente de Educación trabajando. Pero no sabemos si arreglaron algo o todavía sigue el problema”, dijo a este medio Fabiana, vecina de la institución y madre de dos alumnos que asisten a ella.

“No puede ser que tarden tanto en arreglar los caños, no piensan en los chicos que pierden días de clase. Es una vergüenza”, cuestionó Sebastián, cuyo hijo cursa tercer grado de la primaria.

Fuentes consultadas comentaron que ayer se estuvieron realizando tareas de reparación y que “Nos informaron que mañana (por hoy) van a terminar el trabajo y van a funcionar los baños”.

Sin embargo no hubo precisiones de si esta mañana se retomaban las clases normalmente o si recién el lunes se podrían abrir los dos colegios afectados.

Además de las dos escuelas afectadas por el problema de cloacas, también hay un Jardín de Infantes aledaño al edificio de 11 y 491 que no habría tenido inconvenientes con el dictado de clases tras el temporal, por lo que los padres de los alumnos de primaria y secundaria no entendían cómo, si el sistema de desagüe de aguas servidas está interconectado, el edificio de al que asisten los más pequeños seguía en funcionamiento y aún no habían reparado la situación en la otra dependencia educativa.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían recibido respuestas ante las consultas realizadas sobre la problemática al Ministerio de Educación bonaerense.

ABRAZO A LA SECUNDARIA Nº 62

A los casos mencionados de escuelas con problemas edilicios que afectan el dictado de clases se suma un reclamo de los niños y adolescentes de la Ciudad.

Este mediodía, la comunidad educativa de la Escuela Nº 62 llevará adelante una jornada de reclamo: se realizará un abrazo simbólico al edificio que se encuentra con una importante deficiencia edilicia.

Padres, docentes y alumnos se reunirán a las 12.50 en la puerta de la escuela de calle 16 y diagonal 74 para pedir a las autoridades correspondiente que mejoren las condiciones en las que se encuentra la institución.

En redes sociales, donde se compartió la convocatoria a la actividad de este mediodía, circularon imágenes en las que se observan ventanas con falta de vidrios que son cubiertas con cajas de cartón, lo que dificulta el dictado de clases y el desarrollo que debieran tener el resto de las actividades de la institución.