VIDEO. Vecinos fueron a la Municipalidad a pedir auxilio por el arroyo El Pescado en medio de una fuerte polémica

Los vecinos de Parque Sicardi y Villa Garibaldi que semanas atrás impidieron el avance las topadoras de la Municipalidad de La Plata por "obras de urbanización" en una zona de humedales en torno a El Pescado, el único arroyo no contaminado de la Región, concurrieron hoy al Concejo Deliberante en un intento desesperado de evitar construcciones en esa área protegida.

Según denunciaron, si bien tras las manifestaciones el Municipio dio marcha atrás con las obras en la zona de 16 y 670, haciendo caso a la ley provincial Nº 12247 y a la Ordenanza Nº 12079 sancionada en 2021, con la cual "la propia Comuna prohíbe las construcciones a partir de la calle 670 de Villa Garibaldi", las autoridades "quieren ahora de manera irrefutable modificar la Ordenanza vigente" para darle continuidad a las topadoras y las obras en las tierras protegidas.

"A siete meses del frenado total del proyecto que daba paso a la destrucción del humedal del arroyo El Pescado, y a una semana de la inundación que sufrió la periferia de La Plata; los vecinos y vecinas del lugar recibieron la triste e impotente noticia de que en el Concejo Deliberante platense, el presidente de dicho Concejo, abrió la sesión y amparándose en el artículo 14 insertó de manera irrefutable la modificación de la Ordenanza 12.079 sin previo aviso", aseguraron los vecinos.

Al respecto, explicaron que "la modificación prevé que se mueva el límite de construcción y efectivamente ahora se pueda construir sobre la planicie de inundación del humedal".

Preocupados y con bronca por la medida en puerta que impulsa la Municipalidad, sostuvieron que "los habitantes del barrio no pueden entender cómo después de tener los barrios del sur inundados, el gobierno local impulse esta modificación sin previo aviso ni consenso social".

Es por ello que hoy, desde las 10.30, se reunirán en la puerta del Palacio Municipal de calle 12 entre 51 y 53. Luego, tienen previsto participar del debate en comisión, en donde se tratará la reforma que ya puso sobre tablas el titular del Concejo a partir de la iniciativa del Ejecutivo, según remarcaron.

Desesperado reclamo

En este marco, otro numeroso grupo de vecinos de Garibaldi también salió a manifestar su preocupación por la situación y cuestionaron varios planteos de los ambientalistas como también el manejo municipal, al señalar que la cuestión "se le fue de las manos".

En este caso, el reclamo es de quienes compraron terrenos para edificar o ya edificaron en el área protegida. "Somos unas 600 familias afectadas, muchas compramos el terreno y necesitamos construir nuestra casa para vivir, pero el juzgado nos impidió hacerlo por las acciones del Municipio".

"Otras familias ya han construido sus viviendas, incluso mediante el programa Procrear, y sin contemplar la situación por pedido del Municipio hasta les han sacado el medidor de luz", señalaron en medio de la gravedad del caso.

"A partir de la ordenanza municipal de 2021 nosotros no podemos edificar", afirmaron quienes años atrás compraron en la zona y tienen proyectado construir su casa allí.

En cuanto al reclamo ambientalista, objetaron que "no es un área de humedal como sostienen ellos, sino una zona protegida". Asimismo, cuestionaron que "la ley provincial menciona como límite la calle 659 y no la 670 como sostiene el Municipio". "Si el Municipio no corre la calle como nosotros necesitamos, vamos a ampliar la demanda", advirtieron.

"Con todo lo que cuesta comprar un terrenos y el sacrificio para adquirir materiales y levantar una casa... Somos laburantes. Es una pesadilla la situación que estamos atravesando las familias", sostuvieron.