Detectan un variopinto de "colgados de la luz" en La Plata y van a la Justicia: comercios, viviendas y edificios

Tras un nuevo operativo para identificar y desarticular conexiones ilegales de la red eléctrica de La Plata, la empresa Edelap informó que se detectó una veintena de inmuebles, entre comercios, instituciones y viviendas particulares en donde se usaba el servicio de forma irregular, por lo que procedió a realizar las denuncias penales correspondientes "por el delito de robo de energía".

"En todos los casos se labraron actas y se retiraron las conexiones peligrosas. El robo de energía, en sus distintas metodologías, genera excesos de consumo no registrado que sobrecargan los tendidos, los dañan y provocan una disminución en la calidad de servicio que reciben los usuarios vecinos que están correctamente conectados, generando problemas de tensión o cortes", explicó la Distribuidora.

"El personal de la empresa procedió a la desarticulación de las conexiones irregulares en las obras ubicadas en las siguientes direcciones: fábrica de cerveza artesanal de 39 e/ 2 y 3; edificio habitacional de 8 pisos de 14 e/ 46 y 47; panadería de 65 y 2; pizzería de 38 e/ 2 y 3; local, depósito y vivienda particular calle 68 e/ 5 y 6; centro cultural de 68 e/ 5 y 6; complejo deportivo calle 137 e/ 34 y 35; autoservicio calle 25 e/ 69 y 70; local y departamento de 25 e/ 69 y 70; bulonera de 67 e/ 19 y 20; autoservicio de 34 e/ 138 y 138 bis; pollajería de 25 e/ 69 y 70; verdulería calle 66 y 137; depósito de 67 e/ 1 y 2; vivienda particular de 32 e/138 y 138 bis; vivienda particular de 25 e/ 69 y 70; vivienda particular de diagonal 94 y Plaza Brandsen; departamento de 70 e/ 1 y 2; lavadero de 137 e/ 36 y 36 bis y parrilla de 120 y 32", se detalló.

"Se procederá a efectuar el cobro de la energía consumida en forma ilegal a los titulares del servicio, incluyendo las penalidades correspondientes conforme lo establece el Reglamento de Suministro y Conexión. Además, se evaluará denunciar penalmente a los usuarios que fueron detectados con estas conexiones clandestinas y a quienes ofrecen el servicio de conexiones ilegales y distintas maniobras para manipular las instalaciones eléctricas", informó la empresa.

En este marco, aclaró que "robar energía es un delito penado con prisión de hasta 6 años, que además pone en riesgo la vida de quien la manipula y de terceros, perjudicando asimismo la calidad del servicio eléctrico. Para denunciar el ofrecimiento de este tipo de maniobras o un caso de robo de energía pueden comunicarse de forma anónima y gratuita las 24 horas al 0800 222 3335".