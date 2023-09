Estudiantes vs San Lorenzo.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

7

JORGE RODRÍGUEZ

LA CLARIDAD

El volante se destacó. Le dio siempre buen destino a la pelota, sobre todo con pases profundos que sirvieron para agarrar mal parado a un San Lorenzo que no se descuidó casi nunca. Muy buen regreso.

7

NÚÑEZ FUE TRANQUILIDAD

Santiago Núñez fue clave en una defensa central que se consolida. Se mostró rápido para los cruces y muy seguro en el fondo. Atento en todo momento, ganó prácticamente todos los duelos.

3

ZUQUI COMPLICÓ AL EQUIPO EN EL CIERRE

En un cruce muy disputado, su expulsión dejó al equipo con diez a minutos del final. Un error imperdonable para un hombre de su experiencia. Lejos de su nivel, el equipo lo extraña.

4

ARASA Y UNA TARDE MUY DIFÍCIL EN UNO

Nunca controló el trámite del juego. Se le fue el partido de las manos, en un cruce caliente en la previa y con historia reciente entre los equipos. Le faltó autoridad ayer en UNO.

Mariano Andújar (6)

Si bien no lo exigieron, las pocas veces que San Lorenzo se aproximó fue dueño del área. Rápido para salir y cortar los pocos intentos del Ciclón.

Eros Mancuso (5)

Alternó buenas y malas. Se mostró como opción por la derecha en todo momento, pero le costó darle buen destino a los envíos.

Santiago Núñez (7)

Muy atento dentro de una zaga que se consolida. Se mostró seguro y veloz para cortar los intentos de los de Insúa por su lado. También con anticipos que levantaron al público.

Federico Fernández (6)

Otro buen partido de Federico Fernández. Sólido desde el juego aéreo, también se mostró prolijo cuando lo atacaron por suelo. Buscó salir claro desde abajo, y lo logró.

Gastón Benedetti (5)

En un partido de mucha fricción y pierna fuerte, no pudo explotar su técnica. Llegó y bastante a ser profundo, pero se encontró con una rocosa defensa visitante.

Santiago Ascacibar (6)

El desgaste de siempre en el medio. Corrió mucho y se entregó para recuperar cada pelota. Cumplió y sigue con un rendimiento muy parejo en los de Domínguez.

Jorge Rodríguez (7)

Lo más claro en un equipo que careció de ello. Cortó y le dio buen destino a la pelota, abriendo el campo y buscando profundo para agarrar a San Lorenzo mal parado.

Benjamín Rollheiser (5)

No logra volver a ser y el equipo lo extraña por demás. Bien marcado por un San Lorenzo que prácticamente no dejó espacios, no pudo pesar ni con su gambeta ni con sus intentos desde lejos.

José Sosa (5)

Después de un buen primer tiempo, no logró sostenerlo en el complemento. Algo cansado y con mucho trajín encima, fue uno de los primeros cambios por parte del DT.

Alexis Manyoma (5)

Intentó en todo momento a partir de su gambeta. A veces le salió y otras no. Corrió mucho y se mostró movedizo. Puede ser importante a futuro.

Mauro Méndez (4)

Solitario en la ofensiva, no logró pesar. Corre, se esfuerza y se entrega para el equipo, pero no tiene jugadas claras para convertir, de lo que vive un delantero.

INGRESARON

Fernando Zuqui (3)

Dejó al equipo con diez a partir de su infantil expulsión. No levanta y está lejos de lo que necesita Estudiantes de él.

Javier Altamirano (6)

Le dio frescura al ataque con su ingreso. Le aportó movilidad a una ofensiva que la necesitaba.

Leonardo Godoy (5)

Volvió a sumar minutos, algo clave pensando en la vuelta. Se proyectó como siempre, pero no logró pesar.

Martiniano Moreno (-)

Apenas algunos minutos para el pibe, que no pudo tener opciones claras para lastimar a Batalla.