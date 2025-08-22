Mario Pergolini intenta reparar la relación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”

“Fuimos muy crueles con ella. Hicimos chistes con cosas que no correspondían”. De esta manera, Mario Pergolini sorprendió a la audiencia de Otro Día Perdido al reconocer públicamente el daño causado a Susana Giménez.

Durante la emisión del pasado miércoles 20 de agosto, el conductor abordó el tema en diálogo con Susana Roccasalvo, quien le sugirió que pidiera perdón a Giménez “de rodillas”. El conductor reiteró su autocrítica: “Susana tiene derecho a estar enojada. Nosotros fuimos muy crueles con ella".

Por otra parte, recordemos que, Susana Giménez había sido consultada en la tele sobre la posibilidad de reconciliarse o asistir al programa de Mario Pergolini: “Jamás lo veré. No iría nunca a su programa ni aunque me pida perdón de rodillas”, sentenció.

Así, el origen del conflicto se remonta a los años en que el presentador lideraba el programa CQC, espacio en el que, según él mismo reconoció, se realizaron chistes y burlas sobre la edad, la vida personal y el físico de Susana.

En su reflexión, Pergolini insistió en que la responsabilidad es suya y que comprende la postura de Giménez: “Tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Ojalá entienda que fue una maldad de ese momento y que hoy en día no pienso así”, se sinceró Mario.