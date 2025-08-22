Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió el ataque que sufrió Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió el ataque que sufrió Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre
22 de Agosto de 2025 | 08:54

Escuchar esta nota

Recordemos que, el periodista Eduardo Feinmann vivió una tensa situación en la puerta de Radio Mitre luego de ser agredido por Marcelo Peretta, sindicalista y candidato a diputado, que estaba esperando al comunicador a la salida de la emisora para confrontarlo de manera violenta. Ahora, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas realizó un comunicado.

"ADEPA repudia la agresión sufrida por el periodista Eduardo Feinmann a la salida de los estudios de Radio Mitre, por parte del sindicalista Marcelo Peretta", expresaron en el inicio del escrito que publicaron en sus diferentes redes sociales luego de la agresión.

Asimismo, señalaron que: "Peretta agredió verbal y físicamente a Feinmann, mientras el periodista trataba de subirse a su automóvil. Como siempre, ADEPA reafirma la necesidad de que todos los actores de la sociedad argentina, en el marco de la vigencia de la democracia, respeten el trabajo periodístico, componente indiscutido de las instituciones de la República".

Sobre el final del mencionado comunicado, subrayaron que "las agresiones y la intolerancia van en sentido contrario al que debemos transitar para el afianzamiento del sistema democrático". El comunicador reposteó el comunicado y les agradeció por solidarizarse con él tras esta situación escandalosa.

Finalmente, en su programa de radio, Feinmann sostuvo que "Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada", denunció el periodista. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista

Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo se esperan chaparrones y cómo sigue el tiempo?

Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?

Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo

Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Últimas noticias de Espectáculos

Eduardo Feinmann se refirió a la agresión que sufrió por parte de Marcelo Peretta: "Es parte de la estructura patotera y sindical"

Mario Pergolini intenta reparar la relación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”

Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Problemas para L-Gante debido a la prohibición de salir del país: escándalo y shows suspendidos en Uruguay
La Ciudad
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo se esperan chaparrones y cómo sigue el tiempo?
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA
Onda verde en el Camino Centenario: ¿a cuánto hay que circular para que no te frene la roja?
Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Deportes
Independiente no jugará en su estadio contra Platense: lo dispuso la Provincia tras los sangrientos hechos
Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Policiales
Dos jóvenes aprehendidos tras agredir a la policía en Berisso
Una camioneta chocó a un motociclista y terminó herido en la zona oeste de La Plata 
Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó
Choque, trompo y milagro en La Plata
Rescatan animales en estado de abandono en la Región: dos mujeres imputadas por maltrato
Información General
Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla