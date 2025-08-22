Problemas para L-Gante debido a la prohibición de salir del país: escándalo y shows suspendidos en Uruguay

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Escuchar esta nota
Consecuencias que se veían venir. L-Gante no pudo salir del país a continuar con su gira musical porque ingresó al Registro de Deudores Alimentarios por la denuncia que le interpuso Tamara Báez.
El cantante insiste en que las acusaciones son falsas porque él no tiene pagos pendientes con su hija.
Entonces, ahora, se conocieron las primeras consecuencias de su imposibilidad de viajar a trabajar.
Así, este fin de semana, L-Gante tendría que presentarse en Uruguay para dar unos shows que tenía pactados hace tiempo, con localidades agotadas.
Sin embargo, por la restricción que tiene, fueron cancelados. Según se supo, el equipo del artista está esperando a último momento "un milagro" para no tener que suspender los de la semana que viene. Pero, mientras tanto, están obligados a devolver el dinero de los conciertos que no se realizarán.
"Hubo presiones, amenazas, hostigamiento, por todo esto que está ocurriendo para que no se sepa y quede de manera amigable con el objetivo de posponerlos. Los productores de Salto dijeron que de ninguna manera", aseguraronen la tele.. El próximo show de L-Gante en el exterior es el 25 de agosto y aun no anunciaron su cancelación.
Finalmente, cabe recordar que Tamara Báez, a través de su abogado, le pidió a la Justicia que se aumente el valor de la cuota alimentaria.
