Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Problemas para L-Gante debido a la prohibición de salir del país: escándalo y shows suspendidos en Uruguay

Problemas para L-Gante debido a la prohibición de salir del país: escándalo y shows suspendidos en Uruguay
22 de Agosto de 2025 | 08:06

Escuchar esta nota

Consecuencias que se veían venir.  L-Gante no pudo salir del país a continuar con su gira musical porque ingresó al Registro de Deudores Alimentarios por la denuncia que le interpuso Tamara Báez.

El cantante insiste en que las acusaciones son falsas porque él no tiene pagos pendientes con su hija.

Entonces, ahora, se conocieron las primeras consecuencias de su imposibilidad de viajar a trabajar.

Así, este fin de semana, L-Gante tendría que presentarse en Uruguay para dar unos shows que tenía pactados hace tiempo, con localidades agotadas.

Sin embargo, por la restricción que tiene, fueron cancelados. Según se supo, el equipo del artista está esperando a último momento "un milagro" para no tener que suspender los de la semana que viene. Pero, mientras tanto, están obligados a devolver el dinero de los conciertos que no se realizarán.

"Hubo presiones, amenazas, hostigamiento, por todo esto que está ocurriendo para que no se sepa y quede de manera amigable con el objetivo de posponerlos. Los productores de Salto dijeron que de ninguna manera", aseguraronen la tele.. El próximo show de L-Gante en el exterior es el 25 de agosto y aun no anunciaron su cancelación.

LE PUEDE INTERESAR

Filoso enfrentamiento entre Yanina Latorre y Julia Mengolini 

LE PUEDE INTERESAR

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento

Finalmente, cabe recordar que Tamara Báez, a través de su abogado, le pidió a la Justicia que se aumente el valor de la cuota alimentaria. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista

Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota

El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"

Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?

Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Gimnasia adelantó su excursión a San Juan

La Plata, otra vez amenazada por lluvias: ¿para qué hora se esperan los chaparrones?
Últimas noticias de Espectáculos

Filoso enfrentamiento entre Yanina Latorre y Julia Mengolini 

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento

Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse

“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
La Ciudad
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
La Plata, otra vez amenazada por lluvias: ¿para qué hora se esperan los chaparrones?
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA
Onda verde en el Camino Centenario: ¿a cuánto hay que circular para que no te frene la roja?
Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Deportes
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?
Gimnasia adelantó su excursión a San Juan
Policiales
Rescatan animales en estado de abandono en la Región: dos mujeres imputadas por maltrato
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Información General
Locos por Shein en Argentina: a partir de qué monto de compra el envío es gratis y todo lo que hay que saber
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla