Independiente no jugará en su estadio contra Platense: lo dispuso la Provincia tras los sangrientos hechos

Luego de la violenta noche y mientras se investiga lo que pasó, en el marco de la Copa Conmebol Sudamericana, Seguridad provincial le ordenó al Rojo trasladar la localía del domingo a otro estadio

Independiente no jugará en su estadio contra Platense: lo dispuso la Provincia tras los sangrientos hechos
22 de Agosto de 2025 | 09:39

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no jugará en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Si bien en un principio el partido ante el ´Calamar´ se iba a jugar con las tribunas Pavoni Alta y Baja clausuradas a fin de hacerle pericias tras los incidentes ante el equipo chileno, el principal funcionario de la seguridad bonaerense Javier Alonso confirmó que Independiente no hará de local en su estadio y deberá trasladarse a otra cancha.

Según argumentó el ministro, el fiscal a cargo de la causa decidió clausurar el estadio en su totalidad por las pericias que deben realizarse. Asimismo, Alonso aseguró que el APreViDe y la Policia de la Provincia Buenos Aires solicitaron en tres oportunidades suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) insistió con continuar con el juego.

Esta tarde, iban a comenzar la venta de entradas populares y plateas del ´Rojo´ para el encuentro que se va a disputar el domingo a las 20.30 horas pero la fecha y horario podría sufrir modificaciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja a contrarreloj para conseguir un estadio fuera de la Provincia de Buenos Aires donde disputar el partido ante Platense.

