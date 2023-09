Maxi de GH rompió el silencio tras el intento de suicidio: "Lo deseo con el alma"

Tras el intento de suicidio de Maxi de GH, el famoso rompió el silencio y contó cómo se encuentra. Además, le envió un mensaje a sus seguidores, respecto a la separación con Juliana.

Según trascendió, fue “El Cone” quien lo salvó al llegar a su departamento y encontrarlo desvanecido por ingerir clonazepam. De allí, con la ayuda sanitaria, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía donde pasó algunas horas hasta estabilizarse y recibir el alta.

En este contexto, Juliana recibió amenazas y deseos de muerte por ser considerada la responsable de este hecho. Horas antes, Maxi Giudici había chocado con su auto.

Rodrigo Lussich en “Socios del Espectáculo” reveló detalles de los momentos previos: “Él habría dado señales. La mamá lo notó mal porque él se comunicó pasándole las contraseñas del banco y de su cuenta de Instagram. Ahí ella lo llamó al Cone para que fuera a la casa a socorrerlo”.

Una vez que el ex participante de Gran Hermano recuperó la consciencia, escribió un mensaje enojado desde el centro médico pero tiempo después lo eliminó: “La verdad es que el trato, salvo por estas dos chicas que están acá, es asqueroso. Estoy encerrado como si estuviera preso. Ojalá nunca les toque venir a Ramos Mejía”.

Ya en su casa, con el alta médico otorgada, Giudici reapareció en redes sociales. “Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone. En breve hago un video contando todo. Julio no hizo nada malo, ¡nada! Es una buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida. Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más parte de nada para mí. En breve hago video, los quiero”, escribió en historias de Instagram.

Por su parte, Ángel de Brito mencionó que anteriormente había hablado con el ex GH: “Me dijo que está mejor, que si no consigue trabajo en Buenos Aires, vuelve a Córdoba, que tuvo un pico de estrés y frustración. Me dijo ‘quiero entrar al Bailando, la verdad es que me juego todas las fichas ahí, lo deseo con el alma’”.

Finalmente, Giudici deberá recibir el visto bueno del equipo médico que lo asiste y apoya tras pasar por ese momento. En tanto, se espera que esta semana aparezca en la pantalla chica relatando este episodio en primera persona.