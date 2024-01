Saltó el blue y quedó en el máximo histórico: $1.120

El dólar libre se despertó al saltar $70 durante la rueda de ayer y operar a $1.070 para la compra y $1.120 para la venta, tras la advertencia del Gobierno nacional sobre el impacto en la cotización de la divisa ante la demora en el tratamiento de la Ley Ómnibus y los amparos contra el DNU 70/23.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó a la política por la suba de las cotizaciones de los dólares durante las últimas jornadas.

Apuntó a los rumores sobre trabas en el Congreso para la sanción de la ley ómnibus y los amparos presentados en la Justicia contra el DNU 70/23, que pusieron en jaque al tramo referido a la reforma laboral.

Sin embargo, el analista Christian Buteler respondió en un tuit a los dichos del vocero: “Yo diría que inflación del 25%/30% mensual con tasas del 9% tiene un poco más que ver”, poniendo foco en las tasas reales negativas y los plazos fijos que se desarman y van a dolarizarse, más que en la situación política.

No obstante, desde el mercado insisten en que más allá del ruido político, los problemas son otros. El economista Leandro Ziccarelli sostuvo desde su cuenta de X que “el tipo de cambio al 2% (el crawling peg) no es un ancla. Para ser un ancla debería estar funcionando el programa fiscal y monetario (falta el congreso). Nadie cree que se pueda sostener mucho más, por ende no ancla nada. Y está bien, porque la intención del Gobierno no es anclar, sino licuar”, sentenció

De esta forma, marcó un nuevo máximo nominal y corrigió la cotización respecto de los financieros, que subieron fuerte en las últimas jornadas, mientras que el “blue” no acompañaba con la misma intensidad.

La divisa que cotiza en el mercado informal superó, así, el techo histórico que había alcanzado durante la gestión de Sergio Massa en la previa de las elecciones generales.

En las primeras ruedas del año el “blue” aumentó $75 tras comenzar 2024 en $1.025, tocar los $1.005 los primeros días de enero y ajustando entre el lunes y ayer. La brecha se estiró ahora hasta el 37,5% respecto del oficial.

El dólar oficial, en tanto, subió 50 centavos y se ofreció a $794 para la compra y $834 para la venta en las pantallas del Banco Nación y en el mercado mayorista a $814,40. El incremento impacta sobre el dólar tarjeta que asciende a $1.334,40.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 34,2% respecto del dólar oficial.

El Banco Central terminó la segunda rueda de la semana con compras por U$S128 millones.

La autoridad monetaria acumula en el inicio de enero U$S832 millones y U$S4.398 millones desde la corrección cambiaria del ministro Luis Caputo.

El dólar Contado con liquidación (CCL) o dólar cable cotizó a $1.180,20 para la compra y $1.201,60 para la venta.

El dólar MEP o Bolsa operó en $1.146,40 para la compra y $1.148,40 para la venta.

De esta manera, las brechas cambiarias se sitúan en 47% entre el CCL y el dólar oficial y de 42,56% con el MEP.

Por el lado de la bolsa porteña cayó y registró su mayor retroceso en lo que va del año. En tanto, los ADRs finalizaron con bajas de hasta 6,5%. Los bonos en dólares profundizaron bajas y el riesgo país superó los 2.100 puntos por primera vez en siete semanas, por su parte, los títulos CER finalizaron mixtos. Esto sucedió en el marco de la jornada en la que comenzó la discusión de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

Los títulos en pesos mejoraron la performance, en una rueda condicionada por el debate parlamentario del megaproyecto de ley ómnibus.

En Nueva York, los títulos también cerraron con bajas de hasta 4,7% liderados por el Bonar 2038, seguido por Bonar 2041 (-4%) y el Bonar 2035 (-3%). Mientras que los únicos que avanzaron fueron el Global 2029 (+1,1%) y el Global 2038 (+0,6%).

En consecuencia, el riesgo país subió 2,6%, o 53 unidades, hasta los 2.102 puntos, según la medición de J.P. Morgan. De esta manera, tocó máximos desde el 23 de noviembre del año pasado, cuando llegó a 2.112 puntos básicos.