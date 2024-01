Violento asalto a Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina: a punta de pistola, se llevaron dinero y joyas de su casa

El futbolista argentino Ángel Correa y sus familiares fueron asaltados en las últimas horas a punta de pistola en su domicilio de la ciudad de Madrid, informó la prensa española.



De acuerdo a lo revelado por cadena COPE, el jugador rosarino, campeón del mundo en Qatar 2022, pasó un mal momento cuando “cuatro encapuchados ingresaron a su casa y se llevaron joyas y dinero en efectivo”. Afortunadamente, el episodio no arrojó consecuencias físicas para ninguno de los involucrados.



“La Guardia Civil ingresó al lugar de los hechos para tomar todas las pruebas correspondientes y ayudar a los presentes en este momento tan complicado”, agregó la información.



De acuerdo con lo registrado por el diario As, el atacante del Atlético Madrid fue indagado por la Policía para que brinde “declaración testimonial” de lo ocurrido, además de declarar “todo lo sustraído”.



El episodio de inseguridad aconteció mientras el nombre del ex futbolista de San Lorenzo asoma como posible reemplazante de Karim Benzemá en Al Ittihad, el club de Arabia Saudita que dirige Marcelo Gallardo.



En principio, la institución ‘colchonera’ solamente estaría dispuesta a transferir al jugador si su par asiática abona alrededor de 40 millones de euros por la transacción.