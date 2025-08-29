En Villa Elisa el delito dispone de completa impunidad

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
La impunidad que los ladrones tienen en Villa Elisa volvió a quedar expuesta en los últimos días en un robo domiciliario, en el que los autores, luego de llevarse en pleno día el lavarropas de una vivienda ubicada en la zona de 11 y 41, se retiraron caminando del lugar, según pudo verse en las cámaras que captaron esa escena. Luego del robo efectuado, los delincuentes escaparon no en una camioneta, sino acarreando a pulmón el artefacto robado.
Tal como lo describieron los testimonios vecinales, las primeras tomas de las cámaras no llaman la atención: junto al paso de algunos vehículos por la zona, se ve a dos personas que con total normalidad caminan llevándose un lavarropas por una zona poblada de peatones.
Ahora se investiga cómo ingresaron al domicilio, en un caso en el que deberá intervenir la comisaría de Villa Elisa, localidad cruzada en estas jornadas por una actividad delictiva que no deja de inquietar y desalentar a los vecinos.
Fuentes policiales dijeron que “se relevarán testigos, que es lo que manda todo protocolo de investigación”. Pero los lugareños piden también otras cosas: “Necesitamos operativos policiales, presencia continua en las calles, frente a delincuentes que se mueven como Pancho por su casa”, dijo uno de ellos. Otro afirmó que “es imposible vivir así, sin tranquilidad, con robos permanentes, con familias aterradas que se encierran en sus viviendas por temor a los robos”.
Que dos ladrones salgan a robar un domicilio y después se retiren a pie para llevarse el botín, habla con elocuencia de la absoluta falta de presencia y de prevención policial, en este caso en Villa Elisa. La sucesión de estos robos debiera preocupar a las autoridades policiales del lugar, para que dispongan no sólo la realización de patrullajes sino de las mínimas tareas de inteligencia que corresponden para enfrentar esta ola delictiva.
No es un secreto que muchos vecindarios conocen en donde residen algunos ladrones. En las reuniones vecinales con la Policía así lo remarcan los vecinos, quienes no sólo aportan datos de interés, sugerencias que se reiteran y son similares en los distintos barrios, sino que, inclusive, le marcan a la autoridad los posibles paraderos en los que pueden encontrar a los autores de delitos.
En la medida en que no se haga absolutamente nada, la delincuencia será la única que se mostrará cada día más dispuesta a ingresar a los domicilios o comercios para robar dinero, ya sean sumas en dólares pesos u objetos de toda laya, así como para cometer asaltos callejeros. Y si la Policía siguiera sin hacer nada, el delito continuará, como ahora ocurre en Villa Elisa y otros lugares, gozando de completa impunidad.
