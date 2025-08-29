Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Opinión |Editorial

En Villa Elisa el delito dispone de completa impunidad

En Villa Elisa el delito dispone de completa impunidad
29 de Agosto de 2025 | 00:52
Edición impresa

La impunidad que los ladrones tienen en Villa Elisa volvió a quedar expuesta en los últimos días en un robo domiciliario, en el que los autores, luego de llevarse en pleno día el lavarropas de una vivienda ubicada en la zona de 11 y 41, se retiraron caminando del lugar, según pudo verse en las cámaras que captaron esa escena. Luego del robo efectuado, los delincuentes escaparon no en una camioneta, sino acarreando a pulmón el artefacto robado.

Tal como lo describieron los testimonios vecinales, las primeras tomas de las cámaras no llaman la atención: junto al paso de algunos vehículos por la zona, se ve a dos personas que con total normalidad caminan llevándose un lavarropas por una zona poblada de peatones.

Ahora se investiga cómo ingresaron al domicilio, en un caso en el que deberá intervenir la comisaría de Villa Elisa, localidad cruzada en estas jornadas por una actividad delictiva que no deja de inquietar y desalentar a los vecinos.

Fuentes policiales dijeron que “se relevarán testigos, que es lo que manda todo protocolo de investigación”. Pero los lugareños piden también otras cosas: “Necesitamos operativos policiales, presencia continua en las calles, frente a delincuentes que se mueven como Pancho por su casa”, dijo uno de ellos. Otro afirmó que “es imposible vivir así, sin tranquilidad, con robos permanentes, con familias aterradas que se encierran en sus viviendas por temor a los robos”.

Que dos ladrones salgan a robar un domicilio y después se retiren a pie para llevarse el botín, habla con elocuencia de la absoluta falta de presencia y de prevención policial, en este caso en Villa Elisa. La sucesión de estos robos debiera preocupar a las autoridades policiales del lugar, para que dispongan no sólo la realización de patrullajes sino de las mínimas tareas de inteligencia que corresponden para enfrentar esta ola delictiva.

No es un secreto que muchos vecindarios conocen en donde residen algunos ladrones. En las reuniones vecinales con la Policía así lo remarcan los vecinos, quienes no sólo aportan datos de interés, sugerencias que se reiteran y son similares en los distintos barrios, sino que, inclusive, le marcan a la autoridad los posibles paraderos en los que pueden encontrar a los autores de delitos.

LE PUEDE INTERESAR

Declarar la emergencia de las políticas públicas

LE PUEDE INTERESAR

Cartel de los Soles: ¿existe sólo para EE UU?

En la medida en que no se haga absolutamente nada, la delincuencia será la única que se mostrará cada día más dispuesta a ingresar a los domicilios o comercios para robar dinero, ya sean sumas en dólares pesos u objetos de toda laya, así como para cometer asaltos callejeros. Y si la Policía siguiera sin hacer nada, el delito continuará, como ahora ocurre en Villa Elisa y otros lugares, gozando de completa impunidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas

Capacitación en derecho procesal penal

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación

VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales

Colapinto quiere enderezar su rumbo

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Últimas noticias de Opinión

Declarar la emergencia de las políticas públicas

Cartel de los Soles: ¿existe sólo para EE UU?

Opinión de abogados sobre cómo debería funcionar la Justicia

El Mercosur va por un tratado con Canadá
Información General
Feriados trasladables: se suman los de fin de semana
Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo
El cambio climático agrava los incendios
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Policiales
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo
Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato
Una condena y detención casi termina con golpes
Atacan a una jubilada cuando dormía
Deportes
VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales
Briasco no está descartado y Orfila prepara el equipo
Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Battaglia sigue entre algodones y no llegaría
Tras el escándalo, el Rojo juega en Córdoba
Espectáculos
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes imagen
Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”
Julieta Prandi habló y Wanda dio marcha atrás
CR7: el embajador ideal
Macaulay Culkin contó qué película se le “pasó” y podría haber hecho

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla