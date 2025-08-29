Actividades: curso, encuentro coral, taller de plástica y festejo

CONTACTOS

Curso de RCP en Capital Chica

El martes 2 de septiembre, a las 18, en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) habrá una jornada de RCP, primeros auxilios, DEA: factores de riesgos de la salud y medidas de prevención. La clase es gratuita y abierta a la comunidad. La misma estará a cargo del profesor Fernando Carlos. Pre inscripción en la Secretaría del Club o por WhatsApp al 221 615 -1080 / 221 556 - 4077.

Encuentro Coral

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo el 33° Encuentro Coral Platense en la “Parrroquia Nuestra Señora de la Piedad”, calle 24 y 66, comenzando a las 20. La entrada es libre y gratuita. Participarán el Coro Juvenil de la UNLP, el Coro del Colegio de Médicos Distrito I, el Coro Neshamá y la Agrupación Coral Atardecer. El evento es organizado por la Sociedad de los Encuentros Corales.

Taller de plástica para niños

Taller de Plástica en la Biblioteca Joaquín V. González del Club Reconquista (40 entre 15 y 16). Para niños de 6 a 12 años. Viernes 5 de septiembre a las 17. Inscripción libre y gratuita en la biblioteca. Cupos limitados. Materiales incluidos.

Día del Niño en Universal

En el Club Universal, situado en 25 entre 57 y 58, el domingo 31 de agosto, se celebra el Día de las Infancias. Desde las 16, en la sede de la entidad deportiva, habrá juegos, inflables y muchas sorpresas para disfrutar en familia. Inscripción a través del formulario de inscripción en Instagram: @acyduniversal