Actividades: curso, encuentro coral, taller de plástica y festejo

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando
Bajan todos los dólares y suben los bonos, las acciones y el riesgo país
El Gobierno presentaría una denuncia: “Milei no debió haber confiado en él”
Feriantes de Parque Saavedra se manifestaron en contra de la reubicación
Comenzó la puesta en valor de la plaza de 20 y 525
La zona de 52 bis entre 158 y 159 con una larga lista de problemas
El martes 2 de septiembre, a las 18, en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) habrá una jornada de RCP, primeros auxilios, DEA: factores de riesgos de la salud y medidas de prevención. La clase es gratuita y abierta a la comunidad. La misma estará a cargo del profesor Fernando Carlos. Pre inscripción en la Secretaría del Club o por WhatsApp al 221 615 -1080 / 221 556 - 4077.
Encuentro Coral
Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo el 33° Encuentro Coral Platense en la “Parrroquia Nuestra Señora de la Piedad”, calle 24 y 66, comenzando a las 20. La entrada es libre y gratuita. Participarán el Coro Juvenil de la UNLP, el Coro del Colegio de Médicos Distrito I, el Coro Neshamá y la Agrupación Coral Atardecer. El evento es organizado por la Sociedad de los Encuentros Corales.
Taller de Plástica en la Biblioteca Joaquín V. González del Club Reconquista (40 entre 15 y 16). Para niños de 6 a 12 años. Viernes 5 de septiembre a las 17. Inscripción libre y gratuita en la biblioteca. Cupos limitados. Materiales incluidos.
En el Club Universal, situado en 25 entre 57 y 58, el domingo 31 de agosto, se celebra el Día de las Infancias. Desde las 16, en la sede de la entidad deportiva, habrá juegos, inflables y muchas sorpresas para disfrutar en familia. Inscripción a través del formulario de inscripción en Instagram: @acyduniversal
