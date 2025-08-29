El Gobierno denunció a tres presuntos agresores

El ministerio de Seguridad difundió ayer los identikit de tres presuntos participantes en los incidentes contra la comitiva presidencial, aunque uno de los acusados desmintió haber estado en el momento del ataque.

Para el Gobierno, los tres presuntos participantes del ataque a la camioneta que trasladaba a Milei serían Diego Martín Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky. Según indicaron, se dispuso a la detención de Florentin, un joven de 22 años, por “arrojar elementos contundentes”.

Horas después, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.

En ese escrito ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, el Gobierno pide profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos.

Según el identikit de Paz, se trata de uno de los integrantes de “la barra disidente de Arsenal” y aseguran que “tiene derecho de admisión por tiempo indeterminado”. Además, cuenta con dos restricciones impuestas por Aprevide.

A pesar del identikit difundido por la cartera de Seguridad, Diego Martín Paz habló con la prensa para desmentir la acusación. “Estuve pero después de que se fue la comitiva. Llegué 15.30, tengo pruebas, los videos de cuando salgo de mi casa a las 15.06 y el ticket del estacionamiento”, puntualizó.

“Me están acusando de tirarle una piedra al Presidente y yo solamente ejercí mi derecho a protestar. No represento a ninguna agrupación política”, replicó Paz y se refirió al antecedente en el que está implicado en 2017 por portación de armas: “Es mentira. Tengo derecho de admisión por una pelea que tuve en la cancha. Me pueden tildar de barra, lo que quieran, yo soy socio”.

El segundo identikit difundido es el de Thiago Román Florentin, de 22 años, quien fue señalado como uno de los que habría arrojado “elementos contundentes” contra la camioneta que trasladaba a la comitiva presidencial. Hasta el momento, el joven es el único detenido. Pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez.

El tercer identikit pertenece a José Marcelino Dabrowsky, de 56 años que sería militante de la agrupación H.I.J.O.S. Las fuentes consultadas por este diario lo señalan como el “encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque”.

En el Gobierno explicaron que tienen la sospecha” de que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lomas de Zamora, Matías Gasparrini, formó parte del grupo que ocasionó los incidentes.