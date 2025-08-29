Un nene está grave tras ser pateado por un caballo

Un nene de 11 años se encuentra internado en estado reservado tras un grave e insólito hecho en Altos de San Lorenzo. Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en la intersección de 19 y 87, cuando Damián Gabriel Díaz jugaba con un amigo cerca de un caballo propiedad de la familia de este último. En un momento, el animal lo golpeó con una patada en la cabeza, a la altura de la sien, dejándolo inconsciente.

Personal del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME llegaron rápidamente al lugar. Tras recibir atención médica inicial, Díaz fue trasladado al Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde -al cierre de esta edición- fue intervenido quirúrgicamente y permanecía bajo estricta vigilancia médica. La madre del otro niño presente en el hecho fue notificada e imputada por lesiones culposas, según lo dispuso la UFI N°14 de La Plata, a cargo de la fiscal Ana María Scarpino.