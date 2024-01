La película cambiaria que desvela al mercado

eleconomista.com.ar

Hay cierta tranquilidad en Reconquista 266 (Banco Central). Por ahora el plan original de recomponer reservas en forma acelerada (también plasmado en el acuerdo con el FMI) fluye: la entidad lleva comprados casi US$ 3.000 millones en enero y más de US$ 5.500 millones desde que Javier Milei tomó la Presidencia.

La duda entre los principales bancos privados es cuánto más durará la acumulación de reservas teniendo en cuenta que se empezarán a liberar las importaciones y el dólar oficial luce “barato” con una brecha que volvió a superar el 50%.

“Antes de mayo debería haber pleno acceso al MULC y está cantado que no será con este valor del dólar. O tienen la suerte de que la brecha vuelva a ser del 10%, algo muy poco probable, o tendrán que tocar el oficial”, decía el tesorero de una entidad líder.

Con respecto a la brecha, además, dice que no será eterno este esquema para los exportadores de liquidar 20% en el CCL y el resto en el oficial. “De vuelta, o la brecha se comprime, no sé porque lo haría, pero se comprime, o el dólar oficial tiene que subir. Sino te van a pedir algo cuando liquiden la cosecha de la soja”, advirtió el banquero.

Por ahora la idea en la City es que no será posible unificar en el mediano plazo. “No será en el primer semestre”, aseguró otro banquero que pasa sus días en Punta del Este. De contacto directo con varios de los nuevos directores del BCRA, este financista sostiene que hasta que no haya una situación fiscal consolidada no habrá dólar único.

“No lo dicen pero hay un negoción con la brecha. El Gobierno recibe impuestos porque hay todavía distintos tipos de cambio. Si hubiera uno solo le quedan las retenciones. Y ya tiene muchos problemas para mantenerlos. Hubo una traición al campo que se explica por el mal menor. Pero hay cierta tolerancia porque son un gobierno nuevo. Eso se acaba, más tarde o más temprano”, apuntó desde un reconocido parador de José Ignacio.

A lo largo de las últimas ruedas, el mercado de futuros fue ajustando sus expectativas devaluatorias a la baja sobre todo para los meses del segundo semestre del año. Actualmente, espera una aceleración mensual de aproximadamente 10% a partir de marzo y hasta julio, bajando levemente en agosto, contra el crawling peg de 2% que eligió el Banco Central en su política monetaria.

“La aceleración esperada es ahora un poco menos abrupta que semanas atrás, pero el mercado parece tener en claro que la inflación elevada de los próximos meses hará que el tipo de cambio real deje de ser tan alto respecto a su promedio histórico, tal como lo es ahora”, explica el banco CMF, propiedad de Alberto Benegas Lynch.

Y suma que si bien el ancla elegida por el Gobierno es indudablemente la fiscal, uno de sus objetivos más importantes es el de acumular US$ 10.000 millones de reservas internacionales en 2024. “Por lo tanto, es esperable que a lo largo del año tome medidas para sostener la competitividad de los sectores exportadores”, dice.

Para adelante hay mucha incertidumbre. En las AlyC hay mucha especulación y se escucha de todo. Una de ellas, que tomó notoriedad por ser la sociedad de Bolsa de Ramiro Marra (Bull Market Brokers), es una de las más jugadas. Mauro Mazza es el hombre encargado de diseminar ese pensamiento que, algunos, creen que tiene línea directa con el equipo económico.

¿Una neo convertibilidad?

Mazza, en un streaming, dijo que el Gobierno está en la mitad de todo lo que tienen en el proceso de transición. “Yo creo que va a haber dos procesos, uno que termina ahora en febrero con el tema tarifario, que es vital terminar el tema tarifario. El gobierno le va a poner fin a buena parte de los subsidios que se están viendo en la electricidad y gas. Ya no va más a eso. El sistema tiene que funcionar con autofinanciamiento. Van a ir un esquema de eliminación de los subsidios. Va a ser fuerte y eso se va a concentrar durante febrero, abril. Y la etapa buena para el gobierno, al menos desde lo financiero, va a empezar la segunda parte de marzo hasta el mes de junio. Creo que en junio van a tomar medidas. Y ahí es donde pasamos de la transición al cambio de régimen”, se jugó. “En junio viene el cambio de régimen monetario y cambiario”, asegura.

Cree que el cepo va a seguir con la dimensión que tiene hoy, por lo menos hasta junio. “Por eso creo que a partir de junio, cuando se llegue a un nuevo acuerdo con el FMI, este acuerdo vendrá con un paquete de ayuda. Ese paquete, con el superávit comercial que van a tener, será clave. Ellos tienen en la cabeza comprar alrededor de US$ 10.000 millones, es lo que daría de un superávit de US$15.000 o US$ 16.000 millones. Esos US$ 10.000 millones más lo que pueda venir del FMI y lo que puedan valer los bonos argentinos, que si valen entre 60 y 65 centavos, pueden acceder a un sindicado, creo que estamos ante un combo que les permitiría a ellos tomar decisiones en julio”, lanzó. ¿De qué habla Mazza? El analista de Bull Market predice una “neo convertibilidad”. No una dolarización porque el Congreso podría no aprobarlo, pero si un esquema de “$1.300 a 1”. Mucho ruido en el mercado a la espera de definiciones.