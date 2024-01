VIDEO. Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio en “El cazador y el buen nazi”: “Una obra que los va a llenar de emoción”

Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio encabeza en Mar del Plata la obra “El cazador y el buen nazi”, dirigida por Daniel Marcove. En el Teatro Bristol recibieron a Diario EL DIA en la tercera de nueve únicas funciones que darán.

“El cazador y el buen nazi” es una obra de Mario Diament que, según Noher, a quienes la vean “los va a llenar de emoción”. Es la historia del famoso cazador de nazis, Simón Wiesenthal, que en 1975 se encuentra en la oficina del Centro de Documentación de Viena con Albert Speer, el mejor amigo y ministro de armamentos de Adolf Hitler.

Los asistentes, sostuvo Jean Pierre Noher, se van a encontrar con “una obra llena de emoción, increíblemente van a sonreír, reír, contiene mucho humor y una historia, además de verdadera y que ocurrió en 1975 que es el encuentro entre Simón Wiesenthal y Speer uno de los mejores amigos de Hitler que zafó de la pena capital y estuvo 20 años preso, se encuentran con ellos dos totalmente opuestos. No vamos a spoilear pero Speer tiene un as bajo la manga y se da un encuentro único que venimos haciendo hace dos años con Ernesto Claudio”.

“Se van a encontrar con una historia personal también porque yo a mis abuelos paternos no los pude conocer porque fueron asesinados en la cámara de gas de Auswitch y eso fue el valor moral que me hizo aceptar la maravillosa obra de Mario Diament. También con un espectáculo de calidad, teatro. La oferta de Mar del Plata es maravillosa, le queremos agradecer a Carlos Rottemberg. Estamos felices con todo el público que nos viene a ver todos los viernes, sábados y domingos a las 20 hs”, agregó. Y concluyó: “Es un gran encuentro y un texto que no te deja pestañear, son 70 minutos en los que vas a decir ‘wow, teatro’”.

Por su parte, Ernesto Claudio celebró la “idea de trabajar con amigos y con quien nunca habíamos hecho nada”. “Yo estaba haciendo otra obra y cuando me llamaron no sabía si quería hacer otra cosa pero me dijeron con quién era y dije que sí antes de leerla. Estamos felices de hacerla, le doy las gracias a Carlos Rottemberg que me permite estar acá”, añadió.

Daniel Marcove, el director, sostuvo: “Esta obra tiene una teatralidad que no tiene que ver con el ámbito en que se haga. Hemos hecho presentaciones en Chile, en escuelas, es sinagogas y el espectáculo se adapta a cualquier espacio y cualquier estética porque es una historia que conmueve, que llega a las fibras más íntimas del espectador porque tiene que ver con una historia que no solo es del Holocausto sino también con nuestra historia y la profunda vigencia que tiene el material en estos tiempos”.