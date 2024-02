Emily, la modelo más sexy que en realidad no existe

Emily Pellegrini ha estado en Instagram durante pocos meses, pero ya suma miles de fanáticos que la colman de elogios e invitaciones a salir. Sólo que ella no es una persona real..., sino producto de la inteligencia artificial Los influencers de las redes sociales generados por IA están de moda. Hace un tiempo, fue presentada en sociedad Aitana López, también conocida como Fit Aitana , una modelo española que tiene más de 275 mil seguidores en Instagram. Era creación de una agencia de comunicación, pero parecía una persona real. Resulta que ella era apenas uno de los muchos avatares digitales hiperrealistas que arrasan en las redes sociales y han hecho fortunas para sus creadores en publicidad, patrocinios y contenido personalizado pago. Emily Pellegrini, una modelo digital basada en las pautas de ChatGPT, ha estado recibiendo mucha atención en los medios recientemente, generando controversia en el proceso. “Le pregunté a Chat GPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y dijo ‘cabello castaño largo y piernas largas’, así que la hice exactamente como decía”, afirmó la creadora anónima de Emily Pellegrini. “El objetivo era hacerla agradable y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”. Gracias a su apariencia llamativa, Emily recibe constantemente elogios en Instagram y mensajes de hombres que se ofrecen a llevarla a Dubai o invitarla a cenas caras. La persona detrás del personaje de Emily Pellegrini conversa con ellos para hacer creíble la ilusión, pero se niega a revelar su identidad. “Realmente no quiero ser público”, dijo. “No quiero estar en Internet como un influencer que tiene que hacer videos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío”, afirma quien se “oculta” detrás de la figura de Emily. Y tal vez tenga razón. ¿Por qué revelar su identidad y arruinar algo bueno? A pesar de que existe desde hace poco, Emily Pellegrini le está haciendo ganar a su creador alrededor de 10.000 dólares en Instagram y Fanvue (plataforma similar a OnlyFans), y su número de seguidores crece día a día. Por no hablar de que ya tiene una hermana, la rubia Fiona Pellegrini, que cuenta con alrededor de 30.000 seguidores en Instagram.