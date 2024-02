El 57,4% de los argentinos son pobres, la cifra más alta en 20 años

La devaluación golpeó fuertemente al bolsillo de los argentinos, la escalada de los precios de los productos de la canasta básica y la pérdida de la capacidad de compra de los sectores medios derivaron en el aumento de la pobreza que en enero llegó al 57,4%, el nivel más alto en 20 años.

Según el informe publicado por el Observatorio Social de la UCA tanto los índices de pobreza como de indigencia subieron notablemente durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei. Desde el centro especializado en medir estas variables indicaron que durante el tercer trimestre del 2023 el 9,6% de la población se encontraba en situación de indigencia, porcentaje que en diciembre subió al 14,2% y que en enero del 2024 alcanzó el 15%. Mientras que el nivel de pobreza subió del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.

Se trata del nivel más alto de pobreza desde el 2004 año en el que el índice trepó al 54%.

Si se proyectan estos números a todo el país el resultado es estremecedor: habría casi 27 millones de pobres, de los cuales 7 millones se ubican bajo la línea de indigencia.

Los datos surgen del informe “Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario postdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024”, por lo que no contemplaron lo ocurrido durante el mes corriente, pero a pesar de esto los analistas coincidieron en que en lo que va de febrero estos indicadores sociales deben haber retrocedido aún más.

Esta estimación de los especialistas se desprende de que los haberes de jubilaciones y pensiones se mantuvieron sin cambios con relación a diciembre y enero, que no hubo hasta ahora actualización de salario mínimo ni de la prestación por desempleo, que hubo aumentos salariales en muy pocos gremios y que se agravó la caída de la actividad económica, con un descenso de los niveles de empleo. En contra partida al estancamiento de estas variables, aumentaron las tarifas del transporte de pasajeros y los precios de la carne volvieron a avanzar.

Hogares con ayuda social

Las proyecciones de pobreza de diciembre 2023 y enero 2024 se realizaron ajustando los ingresos laborales y no laborales del tercer trimestre 2023, en función de las variaciones reales en los salarios y las modificaciones en los programas de ingresos y transferencias monetarias, explicaron en el informe. En esa misma línea detallaron que las canastas de consumo (CBA y CBT) se actualizaron en función de la variación de los valores correspondientes al incremento de las mismas según estimaciones del INDEC.

Ahora bien si solo se considera lo que ocurre en los hogares que reciben ayudas sociales las cifran son aún más elevadas. Es que si se tiene en cuenta solo este segmento de la población, el nivel de indigencia en el tercer trimestre de 2023 se ubicaba en el 19,7%, en diciembre trepó al 28,8%. Mientras que enero por efecto de las políticas compensatorias, como el aumento de la AUH y la tarjeta alimentaria, decreció al 23,8%.

El nivel de pobreza subió del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 57,4% en enero de 2024

En tanto que los que viven en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024.

“Para ponderar el agravamiento de la situación social se realizaron dos ejercicios de simulación en función de los ajustes aplicados a los microdatos de la EDSA (Encuesta de la Deuda Social Argentina) del tercer trimestre de 2023”, explicaron en el informe los analistas de la UCA y detallaron que “el primero recalcula el nivel de indigencia y pobreza en la situación de incremento de canastas y actualización de ingresos laborales y no laborales de diciembre de 2023. El segundo de los ejercicios reproduce la situación de costos de canastas y los ingresos laborales y no laborales de los hogares de enero de 2024”.

Ante esto, vale señalar que durante enero en la región metropolitana la canasta de pobreza para una persona adulta fue de $193.146 y para una familia tipo de $596.823, montos a los que no consideran el pago de un alquiler.

Índice di Tella

En línea con lo publicado por la UCA, en las últimas horas también se conocieron las proyecciones realizadas por la Universidad Di Tella, desde donde estimaron que en los últimos tres meses más de tres millones de personas quedaron bajo la línea de la pobreza.

A diferencia del índice dado a conocer por la UCA, Martín Rozados, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, proyectó para enero una pobreza de 46,8%, equivalente a 21,8 millones de personas a nivel nacional.

Según sus estimaciones -que utilizan una metodología sobre la base de los microdatos del INDEC, a diferencia de la UCA que proyecta sobre una encuesta propia-, la pobreza subió del 38,5% en el tercer trimestre del año pasado, al 46,3% en el cuarto trimestre de 2023 y a 46,8% en enero.

Los informes indican el brusco incremento de personas que pasaron a ser pobres

Si se sigue este índice, alrededor de un millón de argentinos por mes cayeron en la pobreza en el último tiempo. Para ser exactos en los últimos tres meses se registraron 3,6 millones de nuevos pobres en su mayoría personas provenientes de la clase media profesional y asalariada.

Esto último no es un dato menor, sino que puso en evidencia una problemática aún mayor y que afecta a una gran porción de la población: tener empleo y ser profesional ya no es garantía de nada en la Argentina ya que no evita que la persona caiga en la pobreza.

Desde el punto de vista estadístico, según el informe de Rozada, entre el tercer trimestre del 2023 y enero del 2024 el aumento de la pobreza fue de 7,8 puntos.

La inflación

Uno de los factores que impulsó en mayor medida el incremento de la pobreza fue la inflación. Si bien a nivel nacional en enero la inflación fue del 20,6%, en las regiones o provincias más pobres la suba promedio de los precios fue superior.

Con estos valores, la pobreza del segundo semestre de 2023, que se ubicó en 42,7%, superaría el 40,2% que se registró en la segunda mitad de 2023 y al 39,2% de la segunda mitad de 2022. Además los datos del Indec marcan que la canasta de pobreza aumentó en el cuarto trimestre de 2023 un 72,9%, con un pico del 27% en diciembre, tras la devaluación del peso.

Vale aclarar que por el momento en lo que refiere a pobreza e indigencia solo se conocen los índices de estas universidades debido a que el Indec no difunde estas cifras de manera trimestral por lo que el último dato oficial, es el correspondiente al primer semestre de 2023, que arrojó un 40,1% de pobreza. La situación a diciembre se difundirá el próximo 27 de marzo.