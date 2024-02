Tres días con mosquitos y ya hay repelentes que no se consiguen

Desde el domingo sorprendió la inédita invasión de mosquitos en la Región y junto con eso, la velocidad con la que desaparecieron de las góndolas algunos repelentes clásicos que evitan las molestas y últimamente más riesgosas picaduras.

El fenómeno de la naturaleza repercute en la economía doméstica, ya que la demanda suele impulsar los precios de los productos, como se vio en la primera invasión del año, a comienzos de enero. A la vez, obliga a gastar suelas o gomas, ya que son difíciles de conseguir debido a la amplia demanda que presentan los comercios.

Esta vez, eso se empezó a ver en cuestión de horas. Los mosquitos se hicieron visibles en la mañana del domingo y para el lunes a la tarde ya no se conseguían las marcas comerciales clásicas en una farmacia del diagonal 80, en pleno centro. Sólo ofrecían un repelente líquido, aplicable con un rociador que produce el laboratorio de ese comercio.

“El domingo fui a uno de los mayoristas y pensé en comprar pero al final no los llevé. Ayer (por el lunes) volví a esa góndola y ya no había ni uno. Veremos si reaparecen en los próximos días y a qué precios”, analizó ayer un minimercadista de la zona de Plaza Yrigoyen.

Desde un supermercado de 25 entre 39 y 40 del barrio La Loma, se indicó que ayer ya no había repelentes para reponer en las góndolas, aunque todavía quedaban a la venta algunos productos insecticidas.

“Con la invasión de mosquitos, los repelentes volaron. Todo lo que entró ayer se lo llevaron”, se señaló desde ese comercio.

Lo mismo ocurrió con insecticidas, espirales y tabletas, aunque algo todavía quedaba para proveerse.

Los repelentes del aerosol con envase de color naranja se vendieron a 1.700 pesos, pero debido a lo accesible del precio se agotaron en un suspiro.

En la invasión de mosquitos de principios de enero algunos supermercados vendían el producto en en torno a los 6.000 pesos.

“No hay repelentes, parece que vamos a tener que buscar explosivos”, bromeó un vecino al toparse con el faltante y mientras buscaba otros artículos para, al menos, repeler a los molestos insectos.

paciencia para pasar la semana

Según especialistas, la invasión del mosquito Aedes Albifasciatus, producto de las últimas lluvias caudalosas, persistirá por lo menos hasta el fin de semana.

Frente a la coexistencia en gran parte del país de dos tipos de mosquitos, el aedes albofasciatus y el aedes aegypti y la creciente subida de casos de las enfermedades que transmiten (encefalitis equina y del dengue, respectivamente), especialistas insistieron en la necesidad de eliminar criaderos en los hogares, reducir la exposición al aire libre, utilizar ropa clara y que cubra la piel y aplicarse repelente, además de recomendar la consulta médica ante la presencia de síntomas como fiebre y dolor corporal.

“En el país, este verano estamos asistiendo a la coexistencia de dos enfermedades transmitidas por mosquitos, vehiculizadas por dos vectores distintos: el aedes albofasciatus o “mosquito de la inundación”, transmisor de la encefalitis equina del oeste (EEO), y el aedes aegypti transmisor del dengue, chikungunya y zika”, explicó a la médica infectóloga Leda Guzzi.

En medio de la invasión, vecinos de distintos barrios de La Plata se quejaron porque no pudieron acceder a la entrega de repelente gratuito en los Centros de Atención Primaria de salud (CAP) y delegaciones, tras el anuncio formulado por la Municipalidad como una de las medidas para combatir al insecto.

Según consignaron, al acudir a las salitas y centros comunales para obtener el producto, a fin de protegerse del aluvión de mosquitos, se toparon con el faltante. Así les informaron personal de esas dependencias.

Ante la demanda vecinal, en algunos centros avisaron que se había terminado con carteles pegado en la pared o la puerta. Por caso, en el Centro de Salud Nº 13, en Barrio Norte, se colocó en la puerta de entrada un afiche en el que se leía “no tenemos repelente”, lo que despertó el enojo de los usuarios. A raíz de la presencia del insecto, también se solicitaba “mantener la puerta cerrada”.

Asimismo, desde Villa Castells aseguraron que “concurrimos a buscar repelente pero no tenían ninguno”. Nora, vecina de San Carlos, contó que “fui hoy a una salita y no me dieron nada, me dijeron que no tenían. En mi caso fui a una salita de mi localidad y no me dieron porque dicen que ‘no hay’”. A partir de la queja de vecinos, desde la Comuna trascendió que si bien se entregaron alrededor de 2.000 recipientes con repelentes, se priorizaron zonas con posibles focos de dengue o casos sospechosos. No obstante, se espera la entrega de una nueva tanda del producto, que es de elaboración propia.

Se trata del spray elaborado por la propia Municipalidad en el Laboratorio de Especialidades Medicinales. El reparto es de forma gratuita en los CAPS y las delegaciones.

También hay preocupación en los barrios por la persistente nube negra y se reclama por la fumigación, que avanza en algunos puntos de la Ciudad. “Acá, en Los Hornos, estoy con crema, pastillas y espiral. No puedo salir a la calle porque es insoportable. Necesitamos que fumiguen”, pidió Damián, de 133 y 68.