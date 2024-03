Milei, sobre el crimen narco del playero en Rosario: "No vamos a parar hasta que haya justicia"

El presidente Javier Milei se refirió al brutal crimen de Bruno Bussanich , el playero asesinado por un sicario en Rosario, y aseguró que "no negociarán" y no va a parar hasta que haya justicia". En su publicación envió las condolencias a la familia y culpó al "kirchnerismo y socialismo" de haber entregado la ciudad a la delincuencia".

"Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia", escribió en su cuenta de X, ex Twitter, el mandatario.

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

"El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad", continuó. En ese sentido, aseguró en el posteo que llevaba la foto del playero en la previa de su discurso el pasado 1º de marzo: "Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario".

Por último, sentenció: "Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. NI UN PASO ATRÁS, Ministra Patricia Bullrich".

"VAMOS A MATAR MÁS INOCENTES": LA TERRIBLE AMENAZA NARCO A PULLARO

Una persona entró a la oficina de la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600 y le efectuaron tres disparos a un playero, dos de losa cuales impactaron en el pecho y uno en la cabeza.

En el lugar se encontró un papel con un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en el que se hace referencia al trato de los presos en las cárceles.

"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes", inidica la carta dejada tras el crimen con la firma de "zona norte, zona sur, zona oeste unidos".

El homicidio se produjo antes de la medianoche del domingo, cuando una de las personas entró y le disparó al joven de 25 años. Los desconocidos escaparon en un automóvil chocado, con otros dos ocupantes a bordo, según relataron testigos del hecho.

También este domingo falleció el colectivero de la Línea K que había sido atacado a balazos días atrás en Rosario. Tras permanecer herido en grave estado desde el jueves, Marcos Daloia de 39 años, estaba internado en el Hospital Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De esta manera, Daloia es el cuarto trabajador asesinado por un ataque narco durante los últimos días, tras los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, y del playero de la estación de servicio.

EL GOBIERNO ENVÍA UN COMITÉ DE CRISIS A SANTA FE

Los allanamientos y detenciones fueron ordenados por un equipo de fiscales, encabezado por María Eugenia Iribarren, a cargo de la unidad regional. Por su parte, el Gobierno nacional convocó a un comité de crisis contra la ola de violencia que azota a la ciudad de Rosario y que causó un gran estado de conmoción.

El comité será presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, e integrado por todas las fuerzas federales y de Seguridad de la provincia, al tiempo que las Fuerzas Armadas prestarán colaboración.