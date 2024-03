Semana Santa: incertidumbre y baja expectativa de comerciantes

En la cuenta regresiva para Semana Santa, los comercios de La Plata comienzan a prepararse para lo que será una festividad atípica, ya que a los feriados del jueves y viernes de la celebración religiosa se le suma un día puente el lunes primero de abril y el feriado del martes del 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y un feriado puente. Es decir, que gran parte de los platenses tendrá seis días no laborables.

En ese contexto, los comerciantes gastronómicos de la Ciudad como los dueños de pescaderías, panaderías y confiterías, analizan la posibilidad de tener menos stock de productos, ya que a la crisis económica que se refleja en subas de precios y caída del consumo, se le suma la posibilidad de que muchos opten por viajar durante el fin de semana extra largo.

“Los comerciantes que en Semana Santa tenemos un repunte de ventas sabemos que cuando la fecha cae a fines de marzo es una cosa y que cuando cae en abril es otra. La altura del mes condiciona a la gente a gastar, y cuando pasa como este año, que se da a fin de mes, nos preparamos de otra manera. Sobre todo ahora, que todo está complicada”, dijo Roxana, de una reconocida cadena de pescaderías de la Ciudad.

“Si bien son varios días de descanso, va a ser a fin de mes y tenemos ahí dos opciones que igual nos complican. Una es que la gente se vaya, pero como no hay plata, es muy probable que no sea tan grande el éxodo turístico; y por otro lado, esa misma crisis económica hace que vendamos menos, sumado, otra vez, a que es fin de mes”, analizó la comerciante.

Frente a ese pronóstico, la mujer contó que “vamos a tratar de no modificar los precios, como venimos haciendo hace más de 20 días, porque entendemos que los clientes no tienen plata, no hay margen para gastar de más pero apelamos a que la gente consuma”.

Si todo sigue más o menos estable, Roxana adelantó que es muy probable que continúen los valores actuales de la mercadería: el kilo de merluza fresca a 5.800 pesos y el kilo de cazón, también fresco, a 6.500 pesos.

“Esos son los pescados que la gente más se lleva. También tenemos promociones de 2 kilos de hamburguesas de pescado a 6.500 pesos. Quizá haya alguna suba de precios si crece mucho la demanda”, estimó la comerciante.

“Algunos clientes ya adelantaron la compra de Semana Santa. Se llevaron pescado o mariscos y los congelaron para asegurarse no gastar de más”, finalizó Roxana.

Incertidumbre en panaderías

En el rubro de las panaderías y confiterías, el escenario no está definido aún por el mismo contexto general, pero además por las características de los productos y porque no tienen certezas sobre los costos de los ingredientes que llevan tanto la Rosca de Pascuas como los huevos de chocolate.

“Con respecto a los huevos de Pascua, este año repito lo mismo del año pasado, no los elaboro porque sale muy caro y no puedo sacar ganancia”, reveló el panadero Carlos Proia.

En ese sentido, desde varias panaderías tradicionales platenses consultadas hicieron un planteo similar: no comenzó la producción aún porque se estima que van a hacer menos stock frente al menor consumo que estiman, y porque no tienen precios definidos.

Sobre las roscas, Proia explicó que falta para empezar a elaborarlas y cree que por los costos de los ingredientes, la más económica rondará entre los 6 mil y 8 mil pesos. “Hasta último momento no sabemos cuánto nos van a costar las cerezas, hacer la crema pastelera, el chocolate, por eso no podemos estimar un precio hasta la próxima semana. Es un producto que no puede almacenarse. Las preparamos unos días antes”, indicó el panadero, que recordó que en 2023 vendió las roscas entre 3.500 y 4 mil pesos.

“Hay panaderos que no la van a hacer, porque hay hipermercados que venden una de muy menor calidad baratísima y nos sacan clientes. Pero además tenemos que agregarle los costos de las bandejas de cartón, las blondas, el papel celofán, y el moño, que suma un montón”, agregó el hombre.

Otro producto típico de Semana Santa son las empanadas de vigilia, y también podría escasear su producción según Proia: “con los valores que tenemos, una empanada de masa hojaldrada hay que venderla a 6 mil pesos cada, es preferible hacer una tarta de humita o de verdura, porque quién va a comprar una empanada a ese precio”.

Huevos comerciales

De los huevos de chocolate que sí ya se saben algunos precios es de los productos que se consiguen en supermercados o quioscos. Los precios superan el 100 por ciento de subas respecto al año pasado en algunos casos.

Los más pequeños, y por lo tanto los más baratos, de las marcas de chocolate más reconocidas oscilan entre los 1.000 y 1.200 pesos, cuando en Semana Santa de 2023 se podían conseguir por menos de 500 pesos los de 80 gramos.

Entre las marcas comerciales más populares, los valores arrancan desde 1.200 pesos para los tamaños más chicos. Las versiones medianas rondan los 6.500 pesos y los más grandes, de 225 gramos, llegan a costar 14.500 pesos. El año pasado, la opción más cara estaba 3.650 pesos aproximadamente, para huevos de más de 300 gramos en el rango de primeras marcas.

También hay opciones más económicas, como la caja 20 de huevos mini, que tiene un valor de 4.750 pesos. Este producto se conseguía el año pasado a 3 mil pesos y contenía 10 unidades más.

